ضاع عمرك بيبوظ منك .. طريقة عمل البيتي فور البيتي ناجح بالفانيلا وبالشوكولاته وتزيينه بالفارمسيه

طريقة عمل البيتي فور واحدة من الوصفات التي يتم البحث مؤخراً، خاصة بعد مرور حوالي عشرة أيام من شهر رمضان المبارك، حيث يبدأ التجهيز لتحضير بعض الوصفات الخاصة ببعض المعجنات، التي عاد ما تقدم خلال أيام عيد الفطر المبارك، والذي يعد البتي فور واحدا من أشهرها على الإطلاق، يمكن من خلال هذا المقال معرفة الخطوات اللازمة لتحضير بتي فور ناجح ذو طعم رائع.

طريقة عمل البيتي فور

يعتبر البتي فور أحد المخبوزات التي ترتبط ارتباطا وثيق بعيد الفطر المبارك، حيث يعد أحد الأصناف المحببة لدى الكبار والصغار على حد سواء، وعادة ما يتم تناولها مع كوب من الشاي أو أي مشروب ساخن، ويتميز هذا النوع من المخبوزات باحتوائه على عدد من السعرات الحرارية تقدر بحوالي من 50 حتى 90 سعر حراري، ويمكن أن تزداد كمية السعرات بناءا على الحشوات التي تستعمل في التزيين، والتي غالبا ما تتمثل في المربى بالإضافة إلى الشيكولاته.

مكونات البيتي فور

مقدار كوبين دقيق.

ملعقة من الفانيليا.

نصف ملعقة بشر برتقال.

نصف كوب سكر ناعم.

كوب من الزبد.

بيضتين.

طريقة تحضير البيتي فور