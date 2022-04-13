نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرك بيبوظ منك .. طريقة عمل البيتي فور البيتي ناجح بالفانيلا وبالشوكولاته وتزيينه بالفارمسيه في المقال التالي
طريقة عمل البيتي فور واحدة من الوصفات التي يتم البحث مؤخراً، خاصة بعد مرور حوالي عشرة أيام من شهر رمضان المبارك، حيث يبدأ التجهيز لتحضير بعض الوصفات الخاصة ببعض المعجنات، التي عاد ما تقدم خلال أيام عيد الفطر المبارك، والذي يعد البتي فور واحدا من أشهرها على الإطلاق، يمكن من خلال هذا المقال معرفة الخطوات اللازمة لتحضير بتي فور ناجح ذو طعم رائع.
طريقة عمل البيتي فور
يعتبر البتي فور أحد المخبوزات التي ترتبط ارتباطا وثيق بعيد الفطر المبارك، حيث يعد أحد الأصناف المحببة لدى الكبار والصغار على حد سواء، وعادة ما يتم تناولها مع كوب من الشاي أو أي مشروب ساخن، ويتميز هذا النوع من المخبوزات باحتوائه على عدد من السعرات الحرارية تقدر بحوالي من 50 حتى 90 سعر حراري، ويمكن أن تزداد كمية السعرات بناءا على الحشوات التي تستعمل في التزيين، والتي غالبا ما تتمثل في المربى بالإضافة إلى الشيكولاته.
مكونات البيتي فور
- مقدار كوبين دقيق.
- ملعقة من الفانيليا.
- نصف ملعقة بشر برتقال.
- نصف كوب سكر ناعم.
- كوب من الزبد.
- بيضتين.
طريقة تحضير البيتي فور
- داخل وعاء مناسب يخلط البيض مع الفانيليا ويضاف إليهما بشر البرتقال، يتم خفق المكونات السابقة معا جيداً.
- يضاف إلى الخليط السابق الزبدة مع الاستمرار في الخفق، حتى يمكن الحصول على قوام كريمي.
- يضاف السكر الناعم مع استمرار الخفق الجيد بينهم، حتى نتأكد من تمام المزج بينهم جميعا.
- يضاف كل من الدقيق والبيكنج بودر إلى الخليط السابق، مع ضرورة التقليب جيدا حتى نحصل على عجين متماسك.
- تترك العجينة بعض الوقت وذلك لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريبا، ويفضل تغيطتها بورق من الألومنيوم.
- بواسطة آلة تشكيل البتي فور يتم تشكيله ويتم رصه داخل الصينية ثم يغطى بورق الزبدة.
- داخل فرن درجة حرارته متوسطة توضع الصينية وتترك حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.
- بعد النضج يترك ليبرد تمام ثم يمكن تزيينه بواسطة الشيكولاتة أو الفستق حسب الرغبة.
- يتم لصق قطعتين من البتي فور ببعضهم البعض ثم يتم التزيين حسب الرغبة.
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