قنبلة التفتيح الجبارة ..وصفه الخميرة لتفتيح وشد البشرة ونضارتها والتخلص من تجاعيد الوجه

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الخميرة لتفتيح وشد البشرة ونضارتها، تساهم الخميرة بدور فعال في علاج مشاكل الشعر وتفتيح البشرة بشكل ملحوظ وسريع منذ بداية استخدام هذه الوصفة، فتعمل الخميرة كعلاج مضاد للأكسدة فيزيد من نسبة إفراز الكولاجين داخل البشرة وتمنح البشرة نضارة عالية. وفوائد الخميرة كثيرة للبشرة نوضح كيفية تحضير كريم الخميرة للوجه في المنزل. الخميرة لتفتيح وشد البشرة ونضارتها يتم تحضير كريم الخميرة في المنزل بمكونات بسيطة ونتيجته فعالة. مكونات وصفه الخميرة لتفتيح البشرة كيس من الخميرة المجففة.

ملعقتين من الحليب الساخن.

ملعقة زيت زيتون.

نصف ملعقة عسل أبيض.

ملعقتين من الدقيق الأبيض. طريقة التحضير: توضع المكونات السابقة من الخميرة والحليب داخل إناء ويقلب جيداً حتى يمتزج الخليط.

نسكب فوق الخليط ملعقة العسل لكي تستفيد البشرة من العناصر الغذائية المتوفرة داخل العسل ونقلب الخليط حتى يكتسب القوام المتماسك

يتم وضع هذا الخليط على الوجه مباشرة ويفضل أن تكون البشرة خالية من أي أتربة أو أي آثار المكياج تمامًا.

وتترك الوصفة على البشرة لمدة نصف ساعة جيدًا بالماء الدافئ لإزالة جميع آثار الماسك ثم يغسل مرة أخرى بالماء البارد لغلق مسام الوجه وتفتيح البشرة وإعطائها النضارة الكاملة.

لابد من استخدام هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع الواحد فقط حتى لا ترهق البشرة و تحدث نتائج عكسية على البشرة. ماسك الخميرة للبشرة الدهنية تعتبر هذه الوصفة ضرورية للبشرة الدهنية المكونات: ملعقة خميرة.

ملعقتين من عصير الليمون. طريقة التحضير: يفضل استخدام هذا الماسك لتفتيح لون البشرة الدهنية التي تعاني من إفراز كميات كبيرة من الدهون فتعمل الخميرة كعلاج آمن لتقليل دهون البشرة الظاهرة تحت الجلد.

يتم وضع ملعقة الخميرة في وعاء لتحضير الوصفة ونقلبها جيدًا مع عصير الليمون حتى تذوب جميع حبات الخميرة داخل الليمون و يختلطون ببعضهم البعض، ثم يتم فرد الخلطة على الوجه برفق وتركها حوالي ربع ساعة حتى تجف.

ويتم إزالتها عن طريق غسلها بالماء الدافئ وتجفيف الوجه ثم غسله مرة أخرى بالماء البارد لكي يتم معادلة البشرة ونجاح الوصفة في وتفتيح لون البشرة منذ أول استخدام وتقليل آثار الحبوب الناتجة عن تراكم كميات هائلة من الدهون حول البشرة الدهنية. عمر شويل - جدة قنبلة التفتيح الجبارة ..وصفه الخميرة لتفتيح وشد البشرة ونضارتها والتخلص من تجاعيد الوجه - ثقفني

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