أكثر من وصفة تطويل الشعر في المنزل شعرك هيطول 6 سم في شهر واحد فقط

وصفة تطويل الشعر، تبحث معظم السيدات على الحصول على شعر رائع ومفرود دائمَا، وبعض النساء تفضل الشعر الطويل، لأنه يعطي مظهرًا أنثويًا أكثر، ولكن الشعر الطويل يضعف كلما مر بعوامل البيئة المحيطة، من مياه تحتوي على نسبة كلور، أو حرارة عالية، أو حتى سوء استخدام لمنتجات التجميل التجارية، والتي يوجد فيها الكيماويات التي تضر الشعر وتدمره، واليوم، سوف نقدم لكي وصفات طبيعة لتطويل الشعر بمكونات بسيطة غير مكلفة، وموجودة في كل بيت.

وصفة تطويل الشعر

ومن ضمن الوصفات الفعالة لتطويل الشعر، وتعمل على ترطيبه أيضًا بشكل أعمق، وتقوم بتغذية الجذور من الداخل، هي وصفة حليب جوز الهند الخام، حيث يجب عليك إحضار المكونات التالية:

المكونات

مقدار مناسب من حليب جوز الهند حسب طول الشعر

نصف كوب من المايونيز.

ربع فنجان من زيت الشعر.

بونيه للشعر.

جهاز سشوار.

طريقة تطبيق الوصفة

في البداية قومي بإحضار وعاء مصنوع من البلاستيك، وفرشاة لتوزيع الخليط بشكل أسهل على الشعر بالكامل.

ضعي فيه كل المكونات المكتوبة، بداية من حليب جوز الهند، واخلطيه مع نصف كوب المايونيز.

في النهاية ضعي الزيت، واخليهم جيدًا حتى يصبحون نسيجًا واحدًا، ثم قومي بتقسيم شعرك لأربع أقسام متساوية، وضعي الخليط عليه بالتساوي.

ارتدي القفازات لكي تحافظين على يديك، وبعد ذلك قومي بتغطية رأسك بالبونيه الحراري، وسلطي عليه السشوار على درجة حرارة متوسطة.

اتركيه من ساعة لساعتين لكي يستفاد شعرك بالخليط، اغسلي شعرك بعد ذلك جيدًا، باستخدام الشامبو لكي تتخلصين من الزيوت الزائدة في فروة الرأس، وضعي بلسم الشعر عليه لتسريح أسهل.

وصفة تطويل الشعر بالجنزبيل

يعتبر الجنزبيل من ضمن النباتات الساحرة، التي تفيد الشعر بشكل كبير، ويعمل على إعادة بناء خلاياه المدمرة، وإليك مكونات وصفة هائلة لتطويل الشعر بالجنزبيل:

المكونات

جنزبيل خام.

زيت للشعر.

عدد ١ بيضة.

كوب زبادي.

طريقة تحضير الوصفة

احضري وعاءً مناسبًا لتضعي فيه كل المكونات، الزبادي والجنزبيل والزيت والبيضة، وقومي بخلطهم معًا جيدًا، ثم ضعيهم بشكل منتظهم على شعرك، واتركي الخليط لمدة نصف ساعة، واشطفي شعرك بعد ذلك بالشامبو جيدًا للقضاء على رائحة البيض.