قنبلة التفتيح للعرايس.. كريم الليمون والنشا المعجزة لتبييض البشرة والاماكن الحساسة السوداء والكلف والنتيجة مذهلة هتبقى قشطة

قنبلة التفتيح للعرايس.. كريم الليمون والنشا ، يعتبر من الكريمات الطبيعية التي ستجعلك تظهرين بأجمل إطلالة فبعد ما تقومين باستخدامه في روتين العناية ببشرتك سوف تتمتعين ببشرة نضرة وجذابة وخالية من البثور والبقع الداكنة بالبشرة، فكل فتاة على وجه الأرض تحلم أن تتميز عن باقي الفتيات بجمال ونضارة بشرتها لذلك تبحث كثيراً عن منتجات مستحضرات التجميل الذي يمكن أن تعطيها كل هذا، ولكن الفضل من هذه المنتجات المواد الطبيعية المفيدة جداً لبشرتك مثل كريم النشا والليمون الذي يعمل على تفتيح البشرة وجمالها.

قنبلة التفتيح للعرايس.. كريم الليمون والنشا

نقدم لكم أفضل طريقة عمل كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة وتوحيد لونها، بالإضافة إلى أنه من الكريمات التي تعمل على جعلها ناعمة كالحرير ونظيفة خالية من العيوب والمشكلات ويتم استخدامها كالآتي:

مكونات كريم النشا والليمون:

ملعقة كبيرة نشا.

5 حبات ليمون.

نصف كوب ماء.

طريقة الإعداد:

في قدر متوسط الحجم ضعي الماء وحبات الليمون ويترك على النار حتى أن يصل لدرجة عالية من الغليان حتى أن ينضج اماماً.

بعدها يتم إحضار الخلاط الكهربائي ضعي به الليمون وافرميه.

ثم يضاف له الماء والنشا وقلبي المكونات مع بعضها حتى تتجانس وتكون مثل الكريم.

يتطلب منك بعد ذلك أن تقومين بوضع الخليط في قدر وتركيه على النار مع الاستمرار في التقليب لعدة دقائق بعدها يرفع من على النار.

يترك حتى أن يبرد قليلاً وعليك بانتهاز هذا الوقت في تنظيف الوجه قبل استعمال الكريم بالماء والصابون.

ثم يتم تطبيق الكريم على البشرة وانتظري 30 دقيقة ثم يتم غسيل الوجه بالماء الفاتر والغسول المناسب له.

يتم تكرار الاستعمال من مرة لمرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المرضية.

كريم النشا والليمون والعسل

من الكريمات الطبيعية المفيدة للبشرة يقضي على التجاعيد والاسمرار والبقع الداكنة، بالإضافة أن العسل مكون طبيعي يمتلك العديد من الخصائص المهمة جداً للبشرة ويتم تحضيره بهذه الطريقة:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين نشا.

ملعقتين كبيرتين عسل نحل.

3 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

بياض بيضة.

طريقة الإعداد: