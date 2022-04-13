خلطة لتطويل الرموش وتكثيفها في 3 أيام فقط ستحصلين على رموش طويلة و ستتخلصين عن الرموش الاصطناعية

خلطة لتطويل الرموش وتكثيفها في 3 أيام فقط ستتخلصين من الرموش الاصطناعية، نلاحظ ان جميع السيدات والفتيات من أكثر الأشياء التي يقومون بالاهتمام به هو جمالهم الشخصي والوصول إلى الجمال الطبيعي مثل عارضات الأزياء، ومن أكثر الأشياء التي تعاني منها بعض النساء هو الرموش القصيرة لذلك يلجؤون إلى استخدام الرموش الاصطناعية وهذا أصبح مرهق جدًا على الكثير من الفتيات ومكلف الثمن، كما أنه يضعف على المدى البعيد الرموش ويعرضها إلى التساقط، ولذلك يبحثن عن حلول لهذه المشكلة، ولأننا نسعى دايمًا على تقديم وصفات طبيعية و فعالة سنقدم لكم أقوى خليط لتمويل الرموش من المنزل بمكونات متواجدة في جميع المنازل تأكدي في فترة قصيرة جداً ستصبح رموشك طويلة مثل عارضات الأزياء ولن تحتاجي الرموش الاصطناعية.

خلطة تطويل الرموش وتكثيفها

جميع مكونات وصفتنا طبيعية ومتواجدة في كافة المنازل ولكن مفعولها سريع جداً و فعال ستلاحظين الفرق خلال 3 أيام فقط، المكونات هي.

5 معالق كبيرة من زيت الزيتون.

7 حبات من القرنفل.

حبة من البصل.

3 معالق كبيرة من الفازلين.

طريقة تحضير خلطة تطويل الرموش وتكثيفها

يهتم جميع السيدات والفتيات بجمالهن الشخصي دايما ويعد هذا الأمر من أكثر اهتمامهم كل يوم ولذلك يقومون باستخدام مستحضرات التجميل وأدوات العناية بالبشرة، ومع كثرة استخدام هذه الأشياء قد تتعرض الرموش الي التساقط، ولذلك حرصنا على تقديم خلطة طبيعية 100% من المنزل تساعدك على تطويل الرموش وتكثيفها وستلاحظين الفرق بعد 3 أيام فقط، طريقة تحضير الخليط هي:

في البداية نأتي بحبة البصل ونقوم بتقشيرها البصل و غسلها بالماء ثم نجففها.

بعد ذلك نقوم بتقطيع البصلة إلى مكعبات صغيرة الحجم.

نأتي بوعاء ونقوم بوضع قطع البصل المقطعة بداخله.

ثم نضيف عليها حبات القرنفل ونخلطهم مع بعضهم.

بعد ذلك نقوم بوضع زيت الزيتون ونخلط كافة هذه المكونات مع بعضهم.

ثم نقوم بوضع الإناء على نار هادئة تماماً حتى يدفئ الزيت، يدفئ الزيت فقط لكي لا يفقد قيمته ومفعولة.

بعد أن يدفئ المكونات، نرفعها من على النار ونقوم بتصفية المكونات في مصفاة جيدا.

نضغط على المكونات جيداً حتى تتخلص من كافة السوائل التي تتواجد بها.

نأتي بهذه السوائل ونقوم بوضع الفازلين الطبي عليهم.

بعد ذلك نقوم بتقليبه مع بعضهم جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم مثل الكريم.

نضع الخليط في علبة نظيفة محكمة الغلق.

بالفرشاة نقوم بتوزيع الخليط على الرموش 3 مرات في اليوم لمدة 3 أيام وستلاحظين الفرق وإن الرموش أصبح أطول.

خلطة زيت الخروج لتطويل الرموش

من أهم أنواع الزيوت التي تساعد على تطويل الرموش بشكل سريع هو زيت الخروع، مكونات تحضير الخليط هو:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

2 ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

طريقة استخدام زيت الخروف لتطويل الرموش