نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير بيتزا المطاعم بجميع أسرارها وبعجينة قطنية وهشه مع صلصة البيتزا في المقال التالي

البيتزا من أطيب المأكولات التي يمكن تناولها في أي وقت، والتي اتفق الجميع على حبها بجميع أنواعها، لكن كما نعلم فإن البيتزا تعتبر من المأكولات المرتفعة في السعرات الحرارية، وهذا بسبب احتوائها على الكثير من الدقيق الأبيض والأجبان، لذلك نقدم لكم هنا طريقة تحضير البيتزا في المنزل بطريقة صحية أكثر. طريقة عمل بيتزا الدجاج الصحية مكونات عجينة البيتزا كوب ونصف من الدقيق الأسمر.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من الحليب.

ثلاثة أرباع الكوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح. مكونات الحشوة نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية.

حبة متوسطة من البصل.

حبة متوسطة من الفلفل الأخضر.

حبة متوسطة من الفلفل الأحمر.

حبة متوسطة من الفلفل الأحمر.

ربع كوب من الزيتون الأخضر المخلي.

كوب من الجبن الموزاريلا لايت مكونات الصوص ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ربع كوب من صوص الباربيكيو.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

ملعقة صغيرة من العسل.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. كيفية تحضير بيتزا المطاعم بجميع أسرارها نبدأ بتحضير العجينة ويتم ذلك عن طريق خلط الماء والحليب والزيت في طبق كبير.

نضيف الملح والسكر والخميرة والبيكنج بودر ونقلب مرة أخرى ونترك الخليط جانباً لمدة خمس دقائق.

ننخل الدقيق ثم نضيفه إلى خليط المواد السائلة ثم نبدأ بالخلط بملعقة خشبية.

نعجن الخليط السابق باليدين او العجانة حتى نحصل على عجينة متجانسة وغير لاصقة.

نغطي العجينة ونتركها تختمر لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

نقشر البصل ونقطعه إلى شرائح رفيعة.

نقطع الفلفل إلى شرائح رفيعة.

نقطع الدجاج إلى مكعبات متوسطة الحجم.

نحضر مقلاة كبيرة ونسخن فيها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نضيف مكعبات الدجاج إلى المقلاة بالتدريج ونقلبها حتى تكتسب اللون الذهبي.

نرش القليل من الملح والفلفل على مكعبات الدجاج ونعيد تقليبها.

نضيف شرائح البصل إلى قطع الدجاج ونقلب لمدة دقيقة واحدة فقط ثم نرفع المقلاة من على النار.

لتحضير صوص البيتزا نخلط جميع مقادير الصوص في قدر صغير ثم نرفعه على النار ونتركه حتى يغلي لمدة دقيقة ثم نتركه جانباً.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نحضر صينيتين من الحجم المتوسط.

ندهن كل صينية بالقليل من الزيت ثم نوزع العجينة ونضع فوقها الصوص.

نرش الجبنة الموز ريلا فوق الصوص ثم نوزع مكعبات الدجاج والبصل. عمر شويل - جدة تحضير بيتزا المطاعم بجميع أسرارها وبعجينة قطنية وهشه مع صلصة البيتزا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحضير بيتزا المطاعم بجميع أسرارها وبعجينة قطنية وهشه مع صلصة البيتزا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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