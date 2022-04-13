بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة..وصفه الخميرة لفرد الشعر الخشن المجعد نتيجة روعه في أول أسبوع

وصفه الخميرة لفرد الشعر الخشن المجعد، كثير من السيدات يسعون إلى فرد شعرهم، لكي يكون أملس وناعم بكل أنواع الطرق، مثل استخدام المكواة أو الكريمات المخصصة لفرد الشعر وغيرها من الوسائل، ولكن كل ذلك يقوم بإضعاف الشعر، و لتجنب هذه المشاكل يتم استخدام مواد طبيعية، ومنها فرد الشعر وتنعيمه بالخميرة، فهي من الطرق الطبيعية للعناية بالشعر المجعد، فيقومون باستخدام الخميرة كإحدى الوسائل الطبيعية، التي تساعد على فرد الشعر والتخلص من التجاعيد التي تسبب لهم بعض المشاكل.

وصفه الخميرة لفرد الشعر الخشن المجعد

تعد تلك الطريقة واحدة من الوصفات المغذية للشعر بشكل كبير فهي تحتوي على مكونات عدة تمد الشعر بالعديد من الفيتامينات وتعمل تلك الطريقة أيضاً على فرد الشعر

مكونات وصفه الخميرة لتنعيم الشعر

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ربع كوب من الحليب الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عدد 1 ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة تحضير وصفه الخميرة لفرد الشعر

إذابة الخميرة الفورية في الحليب الدافئ، ويتم تركه لمدة عشرة دقائق حتى تنشط الخميرة.

إضافة هذا الخليط إلى الزبادي، ويتم خلط المكونات جيدا حتى تنسجم مع بعضها.

يضاف العسل وزيت الزيتون إلى خليط الخميرة، ونستمر في التقليب حتى تتجانس المكونات.

يترك هذا الخليط لمدة 30 دقيقة على الأقل حتى تخمر مرة أخرى.

غسل الشعر وتنشيفه وتقسيمه وفك تشابكه.

يتم توزيع الخليط على الشعر من الأطراف حتى الجذور باستخدام الأصابع.

لف الشعر وتغطيته بغطاء بلاستيك، وذلك لمدة نصف ساعة.

نغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو، ويتم تنشيفه.

يتم تكرار هذه العملية مرتين على الأقل في الأسبوع وذلك للحصول على شعر ناعم وجميل.

قناع الماء والخميرة لحيوية الشعر

الخميرة معروفة بفوائدها العديدة ويتم تحضير ماسك منها لتغذية الشعر وفي نفس الوقت لفرده وجعله لامع كالحرير.

مكونات الخميرة لفرد الشعر

ثلاث ملاعق مياه دافئة.

كيس خميرة فورية.

طريقة تحضير الخميرة لفرد وتنعيم الشعر