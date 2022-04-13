نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم جبار لتبييض وتفتيح البشرة وشد التجاعيد والترهلات تبييض فوري والنتيجة مبهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الكريمات الوصفات الطبيعية اكثر امانا على البشرة والجلد ، كما يعتبر النشا والارز من اشد المساحيق الطبيعية تفتيحا للبشرة فهي تعمل على شد تجاعيد البشرة والتخلص من الخطوط الرفيعة التي توجد حول الفم والعين والتي تظهر اكثر اثناء تقدم العمر ، كما يساعد في تصفية وتنقية البشرة وتخلصها من البقع الداكنه وتفتيح البقع وتوحيد لون البشرة ، كما يشتهر هذا الخليط بترطيب البشرة الجافة والمتشققة والذي يعمل على زيادة مشكلات البشرة ، لذا هنا سنقدم خليط النشا والارز والذي يعالج مشكلات البشرة ويساعد على تفتيح البشرة وشد التجاعيد بطريقة سهلة وسريعة في منزلك .

خلطة كريم النشا والارز لتبييض وشد تجاعيد البشرة

مكونات كريم النشا والارز :

ملعقة دقيق الارز

ملعقة نشا

كوب ماء الدافئ

ملعقة زيت اللوز المر

ملعقة زيت جوز الهند

طريقة تحضير الخلطة :

قومي بخلط النشا ودقيق الارز مع الماء حتى يذوبا تماما ، ثم قومي بوضع خليط النشا على نار هادئة او بخار حتى يصبح الخليط كريمي وثقيل ، قومي بااضافة الزيوت المذكورة على الخليط حتى يصبح مثل الكريم مع التقليب المستمر ، ثم ضعي كريم النشا في المبرد مدة ربع ساعة ، ثم ضعي الخليط على بشرتك النظيفة مدة ٦٠ دقيقة ثم اشطفيه بماء فاتر وستلاحظي الفرق من اول استخدام ، يكرر الكريم بشكل يومي صباحا ومساء مدة ثلاثين يوم وهذا للحصول على بشرة نضرة وجميلة

خلطة النشا والبيض لشد تجاعيد البشرة

المكونات :

ملعقة نشا

بياض بيضة

طريقة الاستخدام :

قومي بخلط المكونين مع بعضهم البعض ثم طبقي الخليط على بشرة نظيفة واتركيه على بشرتك حتي يجف ، ثم قومي بفرك الخليط بلطف حتى يزال الماسك ثم اشطفي وجهك ، استخدمي الماسك ثلاث مرات اسبوعيا

خلطة النشا والفازلين لتبييض البشرة

المكونات :

ملعقة من الفازلين

ملعقة نشا

ملعقة ليمون

الاستخدام :

قومي بخلط المكونات سويا حتى تحصلي على خليط قابل للفرد على البشرة ، ثم افردي الخليط على بشرتك يوميا قبل النوم ويظل الماسك على بشرتك حتى الصباح ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر وستلاحظين النتيجة من اول استخدام كما يفضل عدم التعرض لأشعة الشمس اثناء وضع الخليط .