لحلويات العيد.. طريقة عمل الغريبة الناعمة بمقادير مظبوطة 100% لطعم يذوب في الفم زي زمان

بعد اقتراب عيد الفطر المبارك، فسوف نجد تهافت بالبحث عن طرق عمل حلوى العيد المعروفة، وتعتبر الغريبة من أشهر هذه الحلوى، لكن دائمًا ما يكون هناك صعوبة في تحضيرها داخل المنزل، لذلك سنقوم بتسليط الضوء على طريقة عمل الغريبة الناعمة الناجحة مع فئة كبيرة من الناس.

طريقة عمل الغريبة الناعمة

إليكم أسهل وأسرع طريقة تحضير الغريبة الناعمة بهذا الشكل الآتي:

المقادير

4 أكواب من الدقيق.

كوب من السكر.

2 كوب من السمن.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

بياض بيضة.

مكسرات للتزيين.

الغريبة مثل المحلات

في بداية الأمر نقوم بوضع السمنة المذابة داخل وعاء عميق، ومن ثم نقوم بضربها جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي، حتى يتحول لونها إلى الأبيض.

ثم نقوم بوضع السكر إلى السمنة، وذلك مع الضرب بصورة مستمرة، حتى نتحصل على قوام متجانس.

ومن بعدها نقوم بوضع الدقيق بصورة تدريجية إلى الخليط، وذلك مع الاستمرار في الضرب بواسط المضرب الكهربائي، حتى

نتحصل على قوام عجين متماسك وناعم.

وبعد ذلك نقوم بإضافة بياض البيضة إلى العجينة، وذلك مع التقليب المستمر، حتى نتأكد من تجانس المكونات.

ثم نقوم بعمل كرات صغيرة متساوية من العجين، ثم نقوم بالضغط على العجينة من منتصفها.

ومن ثم تأتي خطوة وضع كمية من المكسرات داخل المكان الذي قمنا بالضغط عليه.

ثم نقوم بتكرار هذه الطريقة حتى نتخلص من الكمية المتبقية من العجين.

وعلى الجانب الآخر نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة تقدر بحوالي 180 درجة مئوية.

ثم نقوم بإحضار صينية بها ورق زبدة ونضع بها كرات العجين، ثم نضع الصينية داخل الفرن لفترة زمنية تقدر بحوالي 15 دقيقة.

ثم نخرج الغريبة من الفرن، ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم بوضعها داخل طبق التقديم، فيجب أن يتم إخراجها من الفرن قبل أن يتغير لونها.

إلى هنا نكون قد اكتفينا بالقدر الكافي من المعلومات التي تخص أسهل وأسرع طريقة عمل الغريبة الناعمة داخل المنزل، وبالتالي نستطيع أن نقوم وداعًا لفشل إعداد الغريبة، فسوف نتحصل على مذاق الغريبة اللذيذ بعد اتباع عددًا من الخطوات البسيطة، وهذا هو المطلوب.