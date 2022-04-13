نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي فوائد التمر الهندي؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد التمر الهندي ، التمر هندي له فوائد عديدة مثل فوائد التمر الطبيعي لجسم الإنسان، يعتبر التمر الهندي من الأغذية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المختلفة والتي يحتاج إليها الجسم دائماً وذلك مثل البروتينات والألياف الغذائية بالإضافة إلى الكالسيوم والحديد وفيتامين B وفيتامين C والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، كما يعتبر التمر الهندي من المشروبات المتميزة التي يفضلها المسلمين خلال شهر رمضان المبارك وأجبنا عن سؤالكم لماذا يعد التمر افضل غذاء لافطار الصائم، وذلك لما له من فوائد صحية عديدة، وخلال هذه المقالة سنوضح بالتفصيل فوائد التمر الهندي.

ما هو التمر الهندي؟

يأتي التمر الهندي من أشجار التمر التي تنمو في المناطق الاستوائية، حيث كان أول ظهور للتمر الهندي في قارة إفريقيا، وبعد ظهوره بدأ في النمو الانتشار في العديد من المناطق المختلفة حول العالم بداية من قارة وصولاً إلى الأمريكان، وثمار التمر الهندي تنمو على الأشجار داخل قشور طويلة بنية اللون، وهذه الثمار تحتوي في داخلها على لب لزج والذي يعتبر هو الجزء الذي يستطيع الإنسان تناوله من هذه الثمار، حيث يتميز هذا اللب اللزج بالمذاق الحامض الحلو، وثبت مؤخراً امتلاك التمر الهندي فوائد عديدة لصحة الجسم أبرزها فوائد التمر الهندي للمعدة بالإضافة إلى فوائد التمر الهندي للبروستاتا.

ما هي القيمة الغذائية للتمر الهندي؟

يحتوي التمر الهندي في تركيبته على العديد من العناصر والفيتامينات الهامة لصحة جسم الإنسان، حيث تتمثل أهم محتويات التمر الهندي لكل 100 غرام فيما يلي:

الماء: 31.4 غرام

البروتين: 2.8 غرام

الطاقة: 239 سعرة حرارية

الدهون: 0.6 غرام

الألياف: 5.1 غرام

السكر: 38.8 غرام

الكالسيوم: 74 مليغرام

الحديد :(Iron) 2.8 مليغرام

المغنيسيوم: 92 مليغرام

الفسفور: 113 مليغرام

البوتاسيوم: 628 مليغرام

الصوديوم: 28 مليغرام

الزنك: 0.1 مليغرام

فيتامين ج: 3.5 مليغرام

النياسين : 1.94 مليغرام

حمض الفوليك: 14 ميكروغرام

فيتامين أ: 30 وحدة دولية

فيتامين ك: 2.8 ميكروغرام

ما هي أهم فوائد عصير التمر الهندي؟

يمتلك عصير التمر الهندي فوائد متعددة وقيمة غذائية عالية للغاية، حيث أنه من أهم هذه الفوائد ما يلي:

يساعد عصير التمر الهندي على حماية الجسم من الإصابة بتصلب الشرايين، وذلك بسبب قدرته الفائقة على إذابة الكوليسترول.

يحمي الجسم من الإصابة بمرض السرطان.

يقلل عصير التمر الهندي من فرص الإصابة بالالتهابات والعدوى.

يخفف عصير التمر الهندي من التشنجات ونفخة البطن، وذلك لأنه يساهم في تنظيم عملية الهضم عند تناول كأس واحد منه فقط صباحًا.

بالإضافة إلى ذلك فإن تناول عصير التمر الهندي يومياً يساهم في خسارة وزن الجسم الزائد.

يحسن عصير التمر الهندي من مظهر وصحة البشرة والشعر وذلك من خلال شربه أو تطبيقه موضعيًا عليهما، حيث يحمي عصير التمر الهندي البشرة من الجفاف، كما أنه يساعد بشكل كبير على التخفيف من تساقط الشعر وشفاء الحروق.

يساعد عصير التمر الهندي على تحسين صحة العيون.

فوائد التمر الهندي للنساء

هناك العديد من المعتقدات الشعبية المختلفة حول فوائد التمر الهندي للدورة الشهرية عند النساء، فالبعض يعتقد أنه تناول التمر الهندي له تأثير ضار والآخر يعتقد العكس، ويتمثل تأثير تناول التمر الهندي على النساء فيما يلي:

تناول التمر الهندي يسبب انقطاع الدورة الشهرية

يوجد بعض الاعتقادات التي تمنع الفتيات من تناول مشروب التمر الهندي أثناء الدورة الشهرية ظنًا منهم أنه يتسبب في انقطاع الدورة الشهرية، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ تماماً ولا يوجد له أي أساس علمي من الصحة، وذلك لأن التمر الهندي من الممكن أن يكون له فوائد عديدة للنساء أثناء الدورة الشهرية.

علاج انقطاع الحيض

أُجريت دراسة على 30 مريضة بهدف تحديد مدى تأثير تناول التمر الهندي على علاج مرض انقطاع الحيض، وقد وُجد أنّ مدة الدورة الشهرية وكمية الدم المتدفق من الممكن أن تتحسن بشكل متوسط عند تناول عصير التمر الهندي.

التخفيف من شدة الآلام المصاحبة للدورة الشهرية

تم إجراء عدة دراسات بهدف مقارنة مدى تأثير كل من تناول التمر الهندي والعسل مع الكركم في التقليل من شدة الآلام المصاحبة للدورة الشهرية، وقد تم اكتشاف خلال هذه الدراسة أنّ العسل له فعالية أكثر في التخفيف من هذه الآلام وبدرجة متوسطة.

فوائد التمر الهندي للمعدة

يمتلك التمر الهندي فوائد عديدة لصحة المعدة، ومن هذه الفوائد ما يلي:

يسهل عملية الهضم

يتميز التمر هندي بأنه يحتوي على نسبة كبيرة جداً من الألياف التي تحفز من حركة الأمعاء، مما يؤدي ذلك إلى زيادة إنتاج عصارة المعدة، وكل هذا يحسن من عملية هضم الطعام ومن ثم حماية الجهاز الهضمي من الانتفاخ والإمساك، والغازات، هذا بالإضافة إلى أنه يساهم في الوقاية من الإصابة بسرطان المستقيم والقولون، لذلك فإنه ينصح بتناول كوب من التمر الهندي بعد تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك.

ضبط ضغط الدم

يحتوي التمر هندي على كمية كبيرة من عنصر البوتاسيوم، هذا بالإضافة إلى نسبة قليلة جدا من عنصر الصوديوم، وكلاهما يساعدان بشكل كبير في ضبط ضغط الدم وكذلك في توسع الأوعية الدموية.

التخفيف من التهاب القولون التقرحين

أظهرت بعض الدراسات والمراجعات التي قد تم إجراؤها خلال عام 2019 أن مشروب التمر الهندي يحتوي على مادة اللوتولين (Luteolin) التي تساعد في التقليل من الالتهابات والإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهذا الأمر يساهم في التقليل من داء الأمعاء الالتهابي كما يساعد في التخفيف من التهاب القولون الحاد، فقد وجد أن خصائص مادة اللوتولين تتمثل فيما يلي:

تساعد في زيادة مستويات العديد من الإنزيمات المضادة للأكسدة.

كما أنها تساعد في التقليل من مستوى بعض العوامل الالتهابية.

وخلال عام 2018 تم نشر دراسة عملية أخرى تؤكد أن مادة الزيلو غلوكان (Xyloglucan) المميزة للغاية والتي يتم استخلاصها من التمر الهندي قادرة على أن تساعد بشكل كبير في التخفيف من التهاب القولون التقرحي وذلك من خلال التقليل من مادة السيتوكينات.

الوقاية من سرطان القولون

أظهرت إحدى الدراسات التي قد إجراؤها خلال عام 2017 أن التمر الهندي يمتلك نشاط مضاد للأكسدة، وهذا الأمر جعله قادر على التقليل من خطر الإصابة بسرطان القولون لدى الفئران التي قد تم إجراء التجارب عليها والتي قد كانت تعاني من زيادة نسبة الكوليسترول في الدم

فوائد التمر الهندي للكلى

يمتلك التمر الهندي تأثير قوي في التحسين من صحة الكلى، وذلك لأنها يعمل على تطهيرها من جميع السموم الضارة نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم.

فوائد التمر الهندي للمفاصل

يمتلك التمر الهندي خصائص عديدة تساعده في محاربة الالتهابات والتي من شأنها أن تخفف من آلام التهابات المفاصل بل وعلاج آلام التهابات المفاصل في العديد من الأحيان ولا سيما آلام الركبة، لذلك فإنه قد تم استخدام عصير التمر الهندي من قبل من أجل علاج التهابات المفاصل، وقد كان ذلك في الثقافات الآسيوية منذ عدة قرون.

فوائد التمر الهندي للتخسيس

يضم التمر الهندي في تركيبته على الكثير من الأحماض المختلفة المفيدة لصحة جسم الإنسان والتي تساعد في التخسيس وفقدان وزن الجسم الزائد بشكل واضح وملحوظ خلال فترة قصيرة، وذلك بالطبع في حالة إذا تم تناوله بانتظام، فقد يساعد التمر الهندي على قمع الشهية والتقليل من الجوع وذلك عن طريق زيادة الناقل العصبي الذي يطلق عليه السيروتونين والذي يعتبر هو المسؤول عن التقليل من الشهية بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى قدرة الأحماض الموجودة في التمر الهندي على حرق الدهون المتراكمة في جسم الإنسان ولا سيما كمية الدهون الكبيرة المتراكمة في منطقة البطن.