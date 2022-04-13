طري ولذيذ.. طريقة عمل خبز البطاطس الشهي بكل اسراره وطلعي الشيف الى جواكي

البطاطس من الأكلات التي تدخل في العديد من الوصفات الغذائية، لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة للجسم، لذلك وفرنا اليوم طريقة عمل خبز البطاطس، فهي من الوصفات التي تم اختراعها حديثا وحازت على إعجاب الكثيرون، فمن خلال مكونات بسيطة متوفرة في المنزل تستطيعين تحضير الوصفة خلال دقائق معدودة.

طريقة عمل خبز البطاطس

يعتبر خبز البطاطا من الأكلات التي تعمل على الإشباع التام لدى الشخص، وخطواتها سهلة جدا وسنتعرف عليها بالتفصيل خلال السطور القادمة.

مقادير عيش البطاطس

في البداية لابد من إحضار المقادير التالية لتحضير الوصفة:

عدد من 6 أكواب من الدقيق الأبيض.

عدد 1 بيضة.

كوب واحد من البطاطس المهروسة الساخنة.

كوبان من الحليب الرائب بدرجة حرارة العادية.

ربع كوب زيت.

ثلاث ملاعق من الزبدة الذائبة.

ربع كوب من السكر الأبيض.

2 كيس خميرة فورية.

ملعقتان ونصف من الملح.

طريقة عيش البطاطس

أولا في إناء نظيف يتم وضع البطاطس المهروسة.

بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب الرائب ثم السكر وأكياس الخميرة ومقدار الزيت والزبدة.

ثم نقوم بإضافة كوب واحد من الدقيق مع التقليب ثم نضع الملح.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق بشكل تدريجي حتى الوصول للقوام المطلوب.

ثم ابدئي في عجن الخليط على سطح مستوي سبق نثر الدقيق عليه.

بعد ذلك قومي بتقسيم العجينة إلى كور متساوية في الحجم ونرصها في صينية سبق دهنها بالزيت ونغطيها بقطعة من ورق السلوفان.

ثم اتركيها لبضع دقائق في مكان دافئ حتى تختمر العجينة ويتضاعف حجمها.

بعد اكتمال التخمير وتتضاعف الحجم قومي بتقسيمها مرة أخرى إلى كور صغيرة.

بعد ذلك يتم تجهيز 2 صينية ونضع بها ورق الزبدة

ثم يتم رص الكور الصغيرة مرة أخرى في الصواني السابق تجهيزها، ويتم تغطيتها وتركها لمدة تلت ساعة قبل عملية الخبز.

بعد ذلك يتم تجهيز الفرن مسبقا بحوالي 10 دقائق قبل إدخال الصينية.

ثم يتم تسويتها خلال مدة تتراوح ما بين 20 دقيقة وحتى 25 دقيقة مع مراقبتها من الحين إلى الأخر حتى إكتمال النضج.

بعد ذلك يمكنك الاحتفاظ بكمية منها داخل الفريزر، بعد تركها لتبرد تماما.

وعند الحاجة إليها يمكنك إخراجها من الفريزر وإدخالها الميكروويف لمدة 10 دقائق.

في الختام عرضنا لكم طريقة عمل خبز البطاطس الشهي واللذيذ بطريقة سهلة ويمكن ان تحتفظي به بسهولة في الفريزر وتقومي وضعة في الميكروويف ليكون جاهز عند الحاجة.