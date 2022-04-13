لسحور رمضان.. ملعقة واحدة ضعيها على البطاطس المقلية مش هتمتص نقطة زيت وهتبقي مقرمشة ولذيذة مثل أشهر المطاعم

البطاطس احلى نوع من أنواع الوجبات السريعة التي يعشقها الكثير، ولكن إعداد البطاطس المقلية يحتاج إلى الكثير من الزيت وهذا غير صحيح، ولكن هناك بعض الطرق التي تستخدم لقلي البطاطس بالقليل من الزيت، وهذا ما سنتعرف عليه سويا في هذا المقال، ويمكن إعداد البطاطس بأكثر من طريقة سواء مقلية أو مطبوخة ومهروسة، ولكن إعداد البطاطس المقلية بزيت غزير قد يحدث بعض الأضرار خاصة لمن يعاني من السمنة وزيادة الوزن، وأيضا لمرضى السكرى، فمن المعروف أنه لا يفضل استخدام الزيوت لمرضى السكر ولمن يعانون من السمنة، حيث يعمل الزيت على رفع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

سر قلي البطاطس المقرمشة بدون زيت

المكونات؛

حبة كبيرة من البطاطس ومن الممكن زيادة الكمية على حسب الرغبة ولكن مع زيادة المقادير الأخرى. واحد لتر من الماء المغلي. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من الزعتر. ملعقة صغيرة من الثوم البودرة. ملعقة واحدة من النشا. ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة إعداد البطاطس المقلية بدون زيت

أولا علينا تقشير البطاطس وغسلها جيدا.

ثم تقطيع البطاطس إلى شكل أصابع ثم غسلها جيدا.

نقوم بوضع إناء على النار وبه لتر الماء ونتركه حتى الغليان.

ثم نقوم بوضع البطاطس في الماء المغلي .

نترك البطاطس لمدة دقيقتين ثم ترفع البطاطس من الماء المغلي.

ونتركها تبرد تماما، ثم نقوم بوضع زيت الزيتون مع الزعتر مع الملح والثوم البودرة والزعتر على البطاطس.

ونقوم برص البطاطس على صينية ويفضل وضع ورق زبدة على الصينية، ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة أو 20 دقيقة .

يفضل تناولها ساخنة بجانب الوجبات .

فوائد البطاطس

تعمل على تقوية العظام، تحتوى البطاطس على العديد من العناصر والفيتامينات الهامة لبناء عظام الإنسان.

تقوية القلب، تعمل على تقوية عضلة القلب والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

تقليل خطر الإصابة بالسرطانات، نظرا لاحتوائها على حمض الفوليك الذي له دور أساسي في الوقاية من السرطانات بأنواعها.

تساعد أيضا في خسارة الوزن، تساعد البطاطس المسلوقة والمشوية على خسارة الوزن بينما تعمل البطاطس المقلية على زيادة الوزن.

البطاطس من أكثر الأنواع التي يحبها الكبار والصغار لذلك يمكن عمل بطاطس المطاعم بكل سهوله في المنزل بإستخدام ملعقة واحدة من ملعقة النشا حيث تساهم في جعل البطاطس مقرمشة بدون تكاليف يمكن إستخدام الخلطة التي قمت بذكره لكي تحصلي على بطاطس مقرمشة بدون تكاليف يحب أن تقومي باستخدام هذه الخلطة التي قمنا بذكرها لكي تحصلي على بطاطس مقرمشة مثل المحلات