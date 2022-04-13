لألذ سناكس.. طريقة عمل الدوريتوس في المنزل بسهولة بدون مواد حافظة ومقرمش ولذيذ

بعض الأمهات يحتاجون إلى عمل كل ما يحتاجه أطفالهم في المنزل وذلك حفاظاً على صحتهم، ودائماً ما نجد أن الأطفال يقومون بشراء الدوريتوس لطعمه الرائع، لذلك سنحاول أن نوفر لك طريقة عمل الدوريتوس في السطور القادمة حتى نساعدك في عمل كل ما يحتاجه أطفالك دوماً في المنزل دون تكلفة ودون ضرر.

طريقة عمل الدوريتوس

يمكنك أن تعدي أفضل المقرمشات لأولادك حتى تجعليهم يتناولون بعض التسالي خلال مشاهدة التلفزيون، وذلك بعمل الدوريتوس المقرمش اللذيذ بالطريقة التالية:

طريقة عمل شيبس دوريتوس في المنزل

المكونات:

كوبين كبيرين من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من دقيق الذرة المنخول.

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

وملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من زيت عباد الشمس النقي.

وملعقة كبيرة من الكمون الناعم.

ملعقة كبيرة من الشطة المطحونة.

وملعقة كبيرة من الكاري الناعم.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

كمية مناسبة من الماء للعجن.

زيت غزير للقلي.

خطوات تحضير شيبس دوريتوس

أولا في العجان الكهربائي ضعي الدقيق الأبيض، ثم أضيفي إليه دقيق الذرة.

بعد ذلك أضيفي إليه كمية النشا المطلوبة.

ثم شغلي العجان حتى تختلط المكونات جيداً.

بعد ذلك ضعي عليهم الملح، ثم أضيفي معهم الكاري.

ثم قومي بوضع الشطة إن أردت عمل دوريتوس حار.

بعد ذلك ضعي البابريكا على المكونات، وشغلي العجان واخلطيهم جيداً.

ثم أضيفي إليهم الكمون واخلطي مرة أخرى، ثم ضعي السكر.

بعد ذلك قومي بسكب الماء عليه، ويفضل أن يكون الماء دافئ حتى لا تتكتل العجين.

ثم اعجني المكونات جيداً حتى تحصلي على عجينة لينة لا تلتصق ويمكنك فردها.

يمكنك ترك جزء من العجين في الثلاجة لليوم التالي.

بعد ذلك ادهني سطح مستوي بالزيت، ثم افردي العجين عليه بسمك واحد سم.

ثم اتركي العجين قليلاً، ثم استخدمي السكين في تقطيع العجين بالشكل المناسب ويفضل على شكل مثلث.

بعد ذلك سخني الزيت، وضعي به العجين وقلبي عندما يصبح لونه ذهبياً.

ثم أكملي باقي الكمية وقدميه في بولة عميقة.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل الدوريتوس، فقد عرضنا عليك أسهل طريقة لعمله في المنزل، وذلك بمكونات جميعها متواجدة في كل منزل حتى تقومي بعمل المقرمشات اللذيذة لأولادك عند مشاهدة التليفزيون، أو يمكنك إعطائها لهم عند الذهاب إلى المدارس.