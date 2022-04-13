احذر وبشدة.. 4 علامات في الرجلين يتجاهلها الكثير من الناس تسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم بشكل خطير !!

يجهل الكثير من الأشخاص مدى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم نجد أن ارتفاعه يسبب الكثير من المشاكل الصحية حيث يكون الكوليسترول عبارة عن مادة شمعية تساعد في بناء خلايا الجسم وعندما تزاد هذه المادة تعوق وصول الدم إلى القلب مما يجعل القلب لا يقوم بوظائفه الرئيسية وهي ضخ الدم إلى جميع أعضاء الجسم وهناك بعض العلامات التي تظهر على القدم تكون دليل على مدى ارتفاع الكوليسترول في الدم ويجب التعرف على هذه العلامات وذلك لكي نعرف هل لدينا ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم أم لا حتى نأخذ حذرنا ونذهب إلى الطبيب وسوف نوضح تلك العلامات من خلال هذا المقال مع التعرف على كيفية تقليل نسبة الكوليسترول في الدم.

علامات في الرجلين تدل على زيادة الكوليسترول في الدم

عندما تزداد نسبة الكوليسترول في الدم تظهر بعض العلامات على القدم فهناك ٤ علامات رئيسية سوف نوضحها لكم من خلال هذا النقاط التالية مع بعض العلامات الأخرى الخاصة بالقدم.

حدوث التشنجات للقدم وخاصة أثناء النوم.

حدوث ثقل في الساقين وعدم القدرة على الحركة مع حدوث الوخز في القدم ويكون هذا العرض لدى مريض السكر أيضا.

برودة في أطراف القدم يدل على عدم وجود وصول الدم إليهم مما يدل على زيادة الكوليسترول في الدم حيث يقوم بانسداد الأوعية الدموية وعدم وصولها إلى القدم في حالة دفئهم يدل إلى وصول الدم إليهم.

وجود تقرحات شديدة للقدم يدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

حدوث ألم شديد في القدمين أثناء المشي وتوقفه عند الجلوس أو النوم.

حدوث شد في جلد القدمين إلى جانب تواجد لمعان به.

نجد بياض القدمين في الأسفل مما يدل على عدم وصول الدم إليهم.

طرق تقليل الكوليسترول في الدم

نجد أن الكوليسترول له كثير من الأثار السلبية على صحتنا لذلك يجبب التقليل من معدله في الدم فعندما نكتشف بأن هناك زيادة في الكوليسترول في الدم يجب أن نعمل على تقليله وسوف نوضح الطرق اللازمة لتقليله من خلال النقاط التالية..