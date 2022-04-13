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عمر شويل - جدة فوائد التمر، يعتبر التمر واحد من ضمن أهم وأفضل الأطعمة الغذائية الحلوة والمفيدة لجسم الإنسان، حيث يمتلك التمر قيمة دينية وحضارية ممتازة وذلك بسبب فوائده المتعددة والتي يتمثل أبرزها في تنظيم عملية الهضم وزيادة وزن الجسم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، وكُنا قد أجبنا عن السؤال الذي طُرع علينا لماذا يعد التمر افضل غذاء لافطار الصائم وتمت الإجابة عليه، ومن خلال هذه المقالة سنوضح لكم بالتفصيل كل ما يخص فوائد التمر.

محتويات التمر من العناصر الغذائية

يحتوي التمر على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ومن أهم هذه العناصر ما يلي :

الألياف الغذائية

يعتبر التمر من الأطعمة الغذائية الغنيّة بالعديد من الألياف الغذائية المميزة التي تفيد صحة وسلامة الجهاز الهضمي، حيث تساعد هذه الألياف الغذائية من التقليل من الإصابة بالإمساك، كما أنها تعزّز من حركة الأمعاء، لذلك فإنه يُنصح بإضافة حبات التمر يومياً إلى النظام الغذائي وذلك من أجل زيادة كمية الألياف الغذائية المتناولة خلال اليوم.

البوتاسيوم

يعرف أنَّ التمر يعتبر من أفضل الأطعمة الغذائية الغنية بعنصر البوتاسيوم والذي يعتبر من العناصر المهمّة لصحّة القلب، هذا بالإضافة إلى أنَّه يساعد بشكل كبير على بناء العضلات والبروتينات في جسم الإنسان، كما يحتوي التمر على العديد من العناصر الأخرى أبرزها الفسفور، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والتي تمتلك قدرة كبيرة على التقليل من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الأخرى التي لها علاقة بالعظام، وذلك مثل هشاشة العظام.

مضادات الأكسدة

تحتوي حبات التمر في تركيبها على عددٍ لا مثيل له من مضادات الأكسدة التي لها علاقة بالفوائد الصحية للجسم، حيث أنها تساعد في التقليل من الجذور الحرّة التي من الممكن أن تؤدي إلى الإصابة بأحد الأمراض المختلفة، وعند مقارنةً التمر بأنواع الفاكهة المجففة الأخرى فإنّ التمر بكل تأكيد يحتوي على أعلى تركيزٍ من متعدد الفينولات.

العديد من المعادن الأخرى

يعتبر التمر من المصادر الغذائية الهامة التي تحتوي على العديد من المعادن والعناصر أبرزها الحديد، والزنك، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والنحاس، والمنغنيز، وغيرها.

فوائد التمر الصحية لجسم الإنسان

يعتبر التمر من الأغذية المثالية لجسم الإنسان وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر والفيتامينات الأساسية المفيدة للصحة بشكل عام، وهذا الأمر هو ما يفسر شهرة التمر الواسعة وتناوله اليومي الواسع، وتتمثل أبرز فوائد التمر للحفاظ على صحة أعضاء الجسم المهن في ما يلي :

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

لأن التمر يعتبر من الأطعمة الغنية ببعض الألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء وكذلك الغير قابلة للذوبان في الماء فإنه وبكل تأكيد يمتلك دور فعال ومميز للغاية في تعزيز صحة وعمل الجهاز الهضمي، كما أنه من فوائد التمر للنساء أنه يساهم في الوقاية من العديد من الاضطرابات المعوية، هذا بالإضافة إلى أنه يساهم في ما يلي :

يساعد التمر في التحسين من حركة الأمعاء مما يساهم ذلك في الوقاية من الإمساك وكذلك علاج الإسهال.

يساعد في الوقاية من التهابات القولون والأمعاء وذلك بسبب خصائصه العديدة المضادة للبكتيريا، وكذلك نظراً لدوره الفعال في تحفيز نمو وانتشار البكتيريا النافعة داخل الأمعاء.

علاوة على ذلك فإنه يساعد في الوقاية من سرطانات الجهاز الهضمي والبواسير.

يحافظ التمر على صحة مينا الأسنان كما أنه يساهم في الوقاية من تسوس الأسنان.

علاج فقر الدم

يعتبر التمر من أفضل المصادر الغذائية الغنية بالعديد من المعادن من بينها عنصر الحديد، وهذا ما يجعله يلعب دورًا جيدًا للغاية في علاج مرض فقر الدم (Anemia) الذي دائماً ما ينتج بسبب نقص الحديد، هذا بالإضافة إلى أن الجديد يساعد على إمداد جسم الإنسان بالطاقة اللازمة لأداء معظم الأنشطة اليومية.

توفير الطاقة للجسم

يتميز التمر بأنه يحتوي في تركيبته على نسبة عالية للغاية من السكريات والكربوهيدرات الطبيعية، أبرزها الغلوكوز (Glucose)، والسكروز (Sucrose)، هذا بالإضافة إلى الفركتوز، وجميع هذه السكريات قادرة على أن تمد جسم الإنسان بالطاقة كما أنه تساعد في زيادة مستويات السكر في الدم، كما أن بضع حبات قليلة من التمر من الممكن أن تكون وجبة خفيفة مناسبة ومثالية خلال اليوم ولا سيما قبل أداء التمارين الرياضية.

فوائد التمر للأعصاب

من أهم وأفضل فوائد التمر التي لا يعلم عنها العديد من الأشخاص أن التمر يساهم بشكل كبير في التعزيز من صحة وسلامة الجهاز العصبي، وذلك لأن التمر يحتوي على مجموعة مختلفة ومتنوعة من العناصر والفيتامينات الهامة والضرورية من أجل عمل الدماغ والجهاز العصبي، حيث أن محتويات التمر العالية من الغلوكوز Glucose تعتبر ضرورية للغاية من أجل عمل الجهاز العصبي والدماغ وذلك باعتباره المصدر الرئيسي للحصول على الطاقة.

مضاد للالتهابات

من أهم فوائد التمر أيضًا أنه غني بكل من عنصر المغنيسيوم، والكبريت، هذا بالإضافة إلى العديد من مضادات الأكسدة التي تجعله يمتلك تأثيرا مضادا للالتهابات، حيث أكتشف مؤخراً أن التمر يمتلك دور فعال في التقليل من احتمالية الإصابة بأحد أمراض القلب، أو التهاب المفاصل، أو مرض الزهايمر، أو التهابات الجهاز الهضمي، أو التهابات الشرايين، حيث أنه يحارب التأكسد الإجهادي الشائع الناتج في جسم الإنسان بسبب الجذور الحرة (Free radicals).

السيطرة على ضغط الدم

يعتبر التمر من المصادر الغنية بالبوتاسيوم، مما يجعله ذلك من العناصر المهمة في جسم الإنسان من أجل الحفاظ على اتزان السوائل في جميع خلايا الجسم وكذلك الحفاظ والسيطرة على ضغط الدم، حيث أن عنصر الماغنيسيوم يساعد بشكل كبير على انخفاض مستوى ضغط الدم.​

مفيد لمرضى السكري

على الرغم من أن التمر يعتبر من أفضل المصادر الغذائية الغنية بالسكريات والكربوهيدرات البسيطة، مثل: الفركتوز والجلوكوز، والسكروز، إلا أن مريض السكري يستطيع تناوله بشكل معتدل، حيث ينصح دائماً بمحاولة قيام مريض السكري بتناول التمر يومياً ضمن خطته الغذائية مع مراعاة أن يتم ذلك بعد استشارة الطبيب المختص.

مهم لصحة العظام

يمتلك التمر فوائد عديدة ومتنوعة على صحة العظام، فهو يساعد في الوقاية من هشاشة وترقق العظام وذلك بسبب احتوائه على العديد من العناصر المهمة لنمو العظام والحفاظ على صحتها، ومن أهم العناصر الموجودة في التمر والتي تساعد على ذلك عنصر السيلينيوم، وعنصر النحاس، وعنصر المنغنيز.

مفيد لصحة الأطفال

يعتبر التمر من الأغذية اللينة التي تتميز بأنها سهلة الهضم وذلك لأنها غنية بالعديد من الألياف الغذائية والمغذيات المفيدة للصحة الأطفال الصغار، ويمكن للأمهات استخدام التمر أثناء فترة فطام الطفل وكذلك خلال المراحل الأولى من فترة التسنين نظراً لأنه من الأطعمة الطرية التي تتميز بسهولة المضغ، ولكن ينبغي على جميع أولياء الأمور الانتباه الشديد لضرورة تنظيف أسنان أطفالهم بشكل جيد بعد تناولهم التمر وذلك حتى لا يصابون بتسوس الأسنان.

مفيد للصحة الجنسية

من فوائد التمر المميزة التي تم اكتشافها مؤخراً دوره الهام في زيادة القدرة الجنسية، هذا بالإضافة إلى قدرته الفائقة في علاج العديد من الاضطرابات الجنسية المختلفة التي من الممكن أن تؤدي إلى العقم، وذلك بسبب قدرته في زيادة أعداد الحيوانات المنوية عند الرجال والتحسين من حركتها تحسين حركتها، علاوة على ذلك فإن التمر قادر على أن يمد جسم الإنسان بالعديد من مصادر السكريات البسيطة للغاية والضرورية من أجل إمداد جميع الخلايا بالطاقة وكذلك زيادة القدرة على الانتصاب، لذلك وفي حالة إذا كنت ترغب في استغلال التمر في هذا الأمر فإننا ننصحك دائماً بتناول التمر بالحليب المحلى بالعسل الأبيض قبل النوم وسوف تلاحظ الفرق.

فوائد نواة التمر

نواة التمر لا تقل أهمية عن أهمية الثمرة نفسها، حيث أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة والتي تتمثل في الألياف الغذائية المختلفة بالإضافة إلى العديد من مضادات الأكسدة القوية (Antioxidants)، هذا إلى جانب العديد من الدهون والبروتينات التي تساعد في تقوية الحواجب وتعزيز صحة الشعر ومقاومة التجاعيد.

فوائد التمر على الريق في الصباح

تعتبر فترة الصباح بعد الاستيقاظ من النوم من أفضل الفترات التي يمكنك بها تناول التمر من أجل الاستفادة بجميع فوائده المختلفة والمتعددة، حيث تتمثل أبرز فوائد التمر على الريق في الصباح في ما يلي :

يعتبر التمر مصدر مهم للفيتامينات والمعادن اللازمة لوظائف الجسم الحيوية، ولا سيما خلال فترة الصباح حيث أنه يمد الجسم بالطاقة والعديد من العناصر والفيتامينات الأساسية المفيدة.

كما يعد التمر مصدر طبيعي للحصول على العديد من السكريات البسيطة للغاية والتي تزيد من مستويات السكر في الدم.

يعتبر التمر كذلك مصدر مهم للحصول على العديد من الألياف الغذائية الضرورية من أجل تعزيز وظائف الجهاز الهضمي، وهذا الأمر يساعدك بشكل كبير على الشعور بالارتياح والشبع خلال فترة اليوم.

يساعد التمر على التركيز والاسترخاء خلال أداء النشاطات اليومية المختلفة أثناء اليوم.

فوائد التمر للرجيم

يمتلك التمر العديد من الفوائد المميزة للغاية خلال حمية الرجيم، حيث تتمثل أهم وأبرز هذه الفوائد في ما يلي :

فوائد التمر لزيادة وزن الجسم

قد يكون التمر أحد أهم وأفضل خيارات الأطعمة الغذائية الصحية المخصصة للأشخاص الذين يرغبون في زيادة وزن الجسم وهذا يجعلهم يلجأون إلى إتباع الحميات الغذائية الصحية التي تهدف إلى زيادة وزن الجسم من خلال تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، حيث يحتوي التمر على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتينات والمعادن والفيتامينات والسعرات الحرارية، فكل كيلوغرام واحد فقط من التمر قادر على أن يمد جسم الإنسان بما يقرب من 3000 سعرة حرارية.

فوائد التمر لخسارة وزن الجسم

هناك العديد من حميات خسارة وزن الجسم الزائد التي تعتمد على إدخال التمر ضمن أنظمتها الغذائية المختلفة، فعند تناول حبات التمر الغنية بالسكريات البسيطة فإنه يتم على الفور تحفيز الشعور بالشبع وامتلاء المعدة، وهذا يساهم بشكل كبير في منع تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغذائية.