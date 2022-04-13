نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر ظهور هذه العلامات في جسمك فهي إشارة بالإصابة بالفشل الكلوي تعرف عليها قبل فوات الأوان في المقال التالي
تكون الكلى من الأعضاء المهمة جدا في الجسم حيث توجد في أسفل الظهر وهي تكون صغيرة جدا في حجم قبضة اليد ولا يوجد كلية واحدة للإنسان بل كليتين حتى يقوموا بدورهم الفعال في تنقية سموم الجسم وتخلصنا من المياه الزائدة في الجسم في صورة بول لذلك فأن حدوث الفشل الكلوي يؤثر على صحة الأنسان كثيرا حيث عندما يحدث الفشل الكلوي يؤدي إلى توقف الكلى وعدم عملها بشكل جيد مما يؤدي إلى تصريف البول بشكل جيد إلى جانب تسمم الجسم وانتشاره مما يؤدي إلى حدوث إلى غسل الكلى ونجد أن للفشل الكلوي عدة أعراض وسوف نوضح أعراض فشل الكلى من خلال هذا المقال.
علامات تدل على فشل الكلى
توجد كثير من الأعراض التي تدل على الفشل الكلوي ويجب التعرف عليها وذلك لأن عندما نتعرف عليها نحذر من الإصابة من الفشل الكلوي وسوف نوضح علامات فشل الكلى من خلال النقاط التالية..
- فقدان الشهية بشكل ملحوظ ونقص الوزن بشكل سريع.
- تواجد الدوخة والغثيان والقيء.
- عدم تواجد البول وأداره بشكل سليم.
- حدوث الأنيميا وفقر الدم بشكل سريع.
- تواجد الاصفرار على الوجه وتغير في لون الجلد بالكامل.
- يمكن الإصابة بالغيبوبة في أي وقت.
- نتيجة احتباس الماء يحدث تورم في الساقين والبطن بصورة ملحوظة نتيجة لتراكم السوائل بهم.
- حدوث ألم والمغص الكلوي دائما.
- حدوث جفاف كامل للحلق والفم.
علامات تدل على فشل الكلى المزمن
لقد تعرفنا على علامات فشل الكلى بصورة ملحوظة ولم يقتصر الأمر على ذلك وسوف نوضح أعراض فشل الكلى المزمن من خلال النقاط التالية..
- حدوث ارتفاع في ضغط الدم بطريقة ملحوظة وعدم انخفاضة بالأدوية.
- حدوث التعب والإرهاق المزمن بشكل شديد وعدم القدرة على الحركة.
- ضعف عضلة القلب وحدوث تأزم في فقر الدم.
- حدوث ورم في الرئتين بشكل ملحوظ وذلك بسبب تراكم السوائل بها.
- التهاب الجلد وظهور الحكة المباشرة بسبب تواجد اليوريا في البول.
- لذلك يجب علينا أخذ جميع احتياطنا للمحافظة على الكلى وأن يتم عملها بطريقة سليمة.
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