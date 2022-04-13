نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لتنظيف البشرة وتنقيتها وجعلها نضرة ومشرقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة طبيعية لتنظيف البشرة والحصول على بشرة نقية خالية من العيوب، حيث تحتاج البشرة منكِ من حين لآخر على الاهتمام بها وتنظيفها من الأتربة والشوائب التي قد تكون تعرضت لها طوال النهار، فيجب عليكِ تنظيفها بعمق حتى تحافظين عليها من علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد التي تظهر على البشرة في سن الشباب، يمكنك اتباع المقال للتعرف على الوصفات المنزلية الأمنة والفعالة والتي تعطي نتيجة سحرية للبشرة دون أي ضرر أو أي تكاليف باهظة، تابعونا عبر المقال.

وصفة طبيعية لتنظيف البشرة

تساعدك الوصفات المنزلية على الاهتمام المستمر الغير مكلف سواء بالبشرة أو الشعر، دون اللجوء إلى المستحضرات التجميلية والتي قد يكون لها آثار سلبية على المدى البعيد، لذلك قمنا بجمع بعض الوصفات سهلة التحضير لتحصلي على بشرة نظيفة ونقية خالية من العيوب والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة، فتعمل الوصفات على توحيد لون البشرة وتنقيتها وظهور نضارتها.

وصفة تنظيف البشرة بالزبادي

يعد الزبادي العادي من أهم المكونات التي تمتلكيها في منزلك، فهو يعمل كمنظف طبيعي للبشرة، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة كالبروتينات وحمض اللاكتيك والدهون، بالإضافة إلى دوره الفعال في مساعدة الجسم على التخلص من السموم وبالتالي تنظيف البشرة.

قومي بمزج ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من الزبادي، حتى تحصلين على قوام مناسب يمكنكِ وضعه على البشرة والقيام بتدليكها بأطراف الأصابع لمدة 5 دقائق ومن ثم قومي بشطف وجهك جيدًا بالماء الدافئ.

وصفة تنظيف البشرة بالزيوت الطبيعية

تعد الزيوت الطبيعية مثل زيت الخروع أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون من الزيوت التي تعمل كمنظف جيد للبشرة، حيث تعمل على زيادة نعومة البشرة.

يمكنك الاستخدام عن طريق غمس أطراف الأصابع في القليل من أي من هذه الزيوت الطبيعية، ومن ثم وضعها على وجهك ودلكيه عن طريق القيام بحركات دائرية، واتركي الزيت قليلًا على الوجه وأخيرًا اغسليه بالماء الدافئ.

وأخيرًا وقد قمنا بشرح وصفة طبيعية لتنظيف البشرة بعمق والحصول على نتائج مبهرة، لذلك قومي بصنعها في منزلك واستغني عن الذهاب لصالونات التجميل.