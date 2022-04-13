طرق عمل سلطات رمضانية سريعة وسهلة بطعم ألذ وأشهى من أشهر المحلات

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طرق عمل سلطات رمضانية ، بعض الأشخاص لا يستطيعون تناول وجباتهم اليومية وخاصًة في شهر رمضان، بدون طبق السلطة، وبالطبع لا يمكن تقديم نفس نوع السلطة كل يوم، ولهذا فكرنا في أن نسهل عليكِ سيدتي الأمر بتقديم طرق عمل سلطات رمضانية رائعة، بطعم شهي ومميز، كما أننا سنقدم لكِ سلطات مختلفة تتناسب مع أطباقك الرئيسية، وبهذا يمكنك التنويع أثناء تقديمك للسلطات الرمضانية الرائعة في كل يوم وأيضًا تستطيعين إرضاء جميع أفراد أسرتك الذين يعشقون تناول السلطات مع الوجبات الرئيسية. طرق عمل سلطات رمضانية طريقة عمل سلطة الشمندر المكونات كوب من الخس.

ثمرتين من الشمندر مسلوق ومقطع مكعبات.

ثمرتين من البطاطس مسلوقة ومقطعة مكعبات.

كوب من جبن فيتا مقطع مكعبات.

نصف كوب من البصل الأخضر مفروم ناعم.

نصف كوب من البقدونس المفروم ناعم.

ملح حسب الرغبة.

عصير ثمرة من الليمون. طريقة التحضير ضعي الخس في وعاء عميق ويفضل أن يكون مشكل + الملح + زيت الزيتون + عصير الليمون ثم ضعيه في طبق التقديم. ثم احضري وعاء آخر وضعي كلًا من البطاطس + البقدونس + البصل الأخضر + القليل من الملح + زيت الزيتون + عصير الليمون، وتخلط كل المكونات معًا جيدًا. ثم يضاف على الوجه مكعبات الشمندر وتزين بالبقدونس وزيت الزيتون ثم تقدم على الفور. طريقة عمل سلطة التونة بالبطاطس المكونات ثمرتين من البطاطس المسلوقة والمهروسة ناعم.

كوب من التونة.

ثمرة من البصل الأحمر مقطع مكعبات.

ملعقتان كبيرتان من الزيتون الأسود مقطع حلقات.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملح / فلفل أسود حسب الرغبة. طريقة التحضير احضري وعاء عميق وضعي كلًا من البطاطس + التونة + البصل الأحمر + الزيتون معًا ثم امزجي كل المكونات معًا جيدًا. ثم في وعاء آخر ضعي كلًا من زيت الزيتون + عصير الليمون + الملح + الكمون + الفلفل الأسود ثم يتم تقليب كل المكونات معًا حتى يصبح القوام مناسب. ثم اسكبي خليط التوابل على البطاطس والتونة مع التقليب. وفي الأخير قومي بتغطية السلطة واتركيها لمدة 15 دقيقة ثم تقدم وهي باردة. طريقة عمل سلطة كنتاكي المكونات أربعة أكواب من الملفوف المبشور.

ثلاثة ثمرات من الجزر المبشور.

ملعقة صغيرة من البصل الأبيض المفروم.

ربع كوب من المايونيز.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة إلا ربع من الخل الأبيض.

معيار ملعقة كبيرة وربع من عصير الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير احضري وعاء عميق وضعي به السكر + الفلفل + الملح + الخل + الحليب + عصير الليمون + المايونيز اخلطي كل المكونات معًا جيدًا.

ثم ضعي كل الخضروات معًا وامزجي جيدًا حتى تمام التجانس، واتركيها في الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم. عمر شويل - جدة طرق عمل سلطات رمضانية سريعة وسهلة بطعم ألذ وأشهى من أشهر المحلات - ثقفني

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