نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصبغي شعرك منزلياً بأحدث الألوان العصرية وستنبهري بالنتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر طبيعياً بالمنزل، يعد صبغ الشعر من أحد الأمور الشائعة والمهمة عند كثير من النساء والفتيات، فقد تفضل البعض منهن إتباع الموضة وتغيير الشعر لألوان مفضلة جديدة من باب التزيين أو التغيير، مما يجعلهن يلجأن إلى استخدام مستحضرات التجميل التي قد تضر بصحة الشعر وذلك بسبب وجود بعض المواد الكيماوية، لذلك يبدأن بالبحث عن وصفات طبيعية لصبغ الشعر بالمنزل بطريقة طبيعية سهلة وبسيطة، لذا سوف نقدم لكم اليوم صبغ الشعر طبيعياً بالمنزل فتابعونا في السطور القادمة.

وصفات طبيعية لصبغ الشعر

من الممكن استخدام كثير من الألوان الطبيعية لصبغ الشعر بالمنزل ومن بين تلك الألوان يكون اللون الأحمر العنابي مع الحناء والشمندر إليكم المكونات وطريقة التحضير.

صبغ الشعر باللون الأحمر العنابي

المكونات المستخدمة:

كوب واحد من عصير الليمون.

مقدار كوب واحد من الماء.

كمية مناسبة من الحناء.

مقدار كمية من معجون جذر الشمندر.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة حتى نحصل على قوام سلس.

يتم وضع الخليط على الشعر بواسطة فرشاة أسنان أو الفرشاة المخصصة لذلك مع ضرورة ارتداء قفازات بلاستيكية.

يتم ترك الصبغة على الشعر من ساعة إلى ساعتين تقريباً، بعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو المناسب والبلسم.

إذا كان الشعر ناشف وجاف يرجى تقليل كمية الليمون المستخدمة.

تغميق لون الشعر بالشمندر والجزر

يتم استخدام هذه تلك الوصفة حتى يتم تغميق لون الشعر كالتالي:

المكونات المستخدمة

يتم استخدام حوالي نصف كوب من عصير الجزر.

ما يعادل نصف كوب من عصير الشمندر.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط المكونات السابق تحضيرها ويتم توزيعها على الشعر.

لابد من ترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريباً.

بعد ذلك يتم غسل الشعر جيداً بالماء البارد والشامبو.

يتم تكرار الوصفة مرة أسبوعياً من أجل الحفاظ على لون الشعر أو للحصول على درجة أغمق.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون قد قدمنا لكم صبغ الشعر طبيعياً بالمنزل، ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.