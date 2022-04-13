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تبييض للأبد النشا، من أقوى وأفضل ماسكات التبييض التي تبحث عنها النساء والفتيات وعن سر البياض الفائق، ويعتبر المكونين السابق ذكرهم يوجد بهما العديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض التي تحتاجها البشرة، حيث يعملان على القضاء على طبقة الجلد الميت واسمرار البشرة وإزالة الكلف وتصبغات الشمس، ويمكن عمل ماسك النشا بطرق عديدة منها النشا بالليمون والنشا بزيت الزيتون وخلطات كثيرة لها مفعول مضمون، ومن السهل عمل الكريم بالمنزل وبمكونات طبيعية وسهلة وبسيطة وبتكلفة ضئيلة جدا، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا أعزاءنا القراء على طريقة تبييض للأبد النشا لتفتيح البشرة ونضارتها بطريقة سحرية، ويعد هذا الكريم من الخلطات التي لاتضرب البشرة بعيداً عن المنتجات الكيميائية الضارة للبشرة ومن أول استخدام من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات تبييض للأبد النشا وماء الورد للبشرة سوف نتحدث على مكونات الكنز الرباني بمكونات طبيعية وبسيطة وهى كالتالي:- ملعقتان كبيرتان من النشا.

ربع كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

أربع نقط من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة100%وهى كالآتي:- يتم إحضار وعاء من البلاستيك ثم نضع به النشا والكركم ثم نسكب عليهم الماء الدافئ ونقلبهم جيدا. ثم نقوم بإضافة ماء الورد ثم زيت الزيتون ويتم خلط المكونات خلطا جيدا حتى يصبح كالمعجون. يتم وضع المعجون في علبة مناسبة ويفضل من الزجاج وتكون محكمة الغلق. طريقة الاستخدام سوف نقدم لكم طريقة استخدام النشا وماء الورد لتفتيح وتنعيم الوجه وهى كما يلي:- يتم غسل الوجه بغسول الوجه أولا لازالة الاتربة والزيوت التي بالوجه.

ثم نقوم بتنشيف الوجه بفوطة ناعمة ونظيفة.

يتم توزيع قناع الوجه ثم بواسطة الفرشاة عكس اتجاه عقارب الساعة.

ثم نتركه على الوجه لمدة نصف ساعة حتى يجف الماسك.

يتم إزالة قناع النشا بالماء الفاتر لتنظيف الوجه.

ثم يستخدم الماسك يوم بعد يوم ولمدة أسبوعين متتاليين وستلاحظين الفرق. عمر شويل - جدة تبييض للأبد النشا وماء الورد كنز رباني عظيم يزيل سواد 20 عام فوري وتحدي - ثقفني

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