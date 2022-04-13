نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة اقتصادية لتحضير الجبنة القريش بخطوات سريعة في المقال التالي
ينصح جميع أطباء التغذية أن تكون وجبة السحور تحتوي على الألبان وفي حين عدم احتوائها على الألبان من الزبادي أو ما شابه يمكنك استبدال ذلك بتناول قطعة من الجبن ويوجد أصناف متعددة من الجبن وأكثر الأصناف انتشاراً أو تداولاً في مختلف المنازل هي الجبنة القريش حيث يعتبر هذا النوع من الجبن من الأصناف المناسبة لوجبه السحور حيث تقدم الفوائد الغذائية وفي ذات الوقت لا يحدث مشكلات عند تناولها في تلك الأوقات المتأخرة، وبعض الأمهات ترغب في تحضير كافة الأصناف في المنزل خاصة إذا كانت المكونات الرئيسية متوفرة لديها لذلك نجد أن بعض الأشخاص يبحثون عن طرق تحضير الجبنة القريش في المنزل ونقدم لكم طريقة التحضير خطوة بخطوة عبر هذا المقال.
طريقة تحضير الجبنة القريش في المنزل
مكونات التحضير:
- مقدار أربع لتر من الحليب المبستر.
- ملعقة من الملح “ملعقة كبيرة”.
- قطرات مناسبة من الخل الأبيض.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى في البداية قومي بتحضير وعاء واسع وضعي فيه مقدار الحليب ونتركه على نار هادئة حتى الفوران.
- الخطوة الثانية اسماء الفوران يتم التقليب ثم نقوم بوضع قطرات الخل مقدار عدد من الملاعق مع استمرار التقليب باستخدام ملعقة من الخشب أو السيليكون.
- الخطوة الثالثة يتم رفع المكونات من النار ثم يضاف إليه مكون الملح ثم نقوم بإحضار قطعة من القماش الرقيق ونضعها فوق الإناء.
- في تلك الخطوة نقوم بترك الإناء لمدة ثلاث ساعات متواصلة حتى تترسب الطبقة السميكة في الأسفل ويرتفع المكون السائل إلى الأعلى.
- احضري مصفاه متوسطة الحجم وقومي بفرد فيها قطعة من الشاش القطني ثم اسكبي فيها الخليط المتماسك دون وضع المكون السائل وضعي فوق الجبن شاش قطني آخر مع وضع شئ ثقيل الوزن فوقه.
- نترك بعد ذلك الجبنة في الشاش والمصفاة لمدة طويلة حتى يتم تصفية الماء نهائياً.
- بعد مرور الوقت المناسب وإزالة الماء السائل في الجبن احضري كيس من النايلون ثم ضعي فيه الجبن واحكمي إغلاق الكيس ثم ندخله إلى الثلاجة.
- بعد وضع الجبن في الثلاجة تصبح جاهزة للاستخدام في أيّ وقت.
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