أسهل طريقة اقتصادية لتحضير الجبنة القريش بخطوات سريعة

ينصح جميع أطباء التغذية أن تكون وجبة السحور تحتوي على الألبان وفي حين عدم احتوائها على الألبان من الزبادي أو ما شابه يمكنك استبدال ذلك بتناول قطعة من الجبن ويوجد أصناف متعددة من الجبن وأكثر الأصناف انتشاراً أو تداولاً في مختلف المنازل هي الجبنة القريش حيث يعتبر هذا النوع من الجبن من الأصناف المناسبة لوجبه السحور حيث تقدم الفوائد الغذائية وفي ذات الوقت لا يحدث مشكلات عند تناولها في تلك الأوقات المتأخرة، وبعض الأمهات ترغب في تحضير كافة الأصناف في المنزل خاصة إذا كانت المكونات الرئيسية متوفرة لديها لذلك نجد أن بعض الأشخاص يبحثون عن طرق تحضير الجبنة القريش في المنزل ونقدم لكم طريقة التحضير خطوة بخطوة عبر هذا المقال.

طريقة تحضير الجبنة القريش في المنزل

مكونات التحضير:

مقدار أربع لتر من الحليب المبستر.

ملعقة من الملح “ملعقة كبيرة”.

قطرات مناسبة من الخل الأبيض.

طريقة التحضير: