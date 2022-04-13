حضري أطيب حلاوة طحينية بالمكسرات خطوة وبخطوة في البيت

الحلاوة الطحينية تعد من أنواع الحلويات السهلة تماماً والبسيطة في تحضيرها، وحيث تعتبر من أنواع الحلويات المفيدة للجسم، وتعد الحلاوة الطحينية من ألذ الأطعمة التي يحبها الجميع وخاصة الأطفال في سندوتشات المدارس، ‏وحيث تساعد الحلاوة الطحينية على تزويد الجسم بالنشاط والحيوية، وتمد الجسم بالطاقة وبالنشاط والحيوية، بالإضافة إلى ذلك أنها تعمل على تقوية جهاز المناعة لدى الإنسان، كما أن الحلاوة الطحينية تمتلك فوائد عديدة أخرى، تساعد على تنمية قدرات الطفل، حيث أن الحلاوة الطحينية تعمل على إعطاء الجسم العديد من الفيتامينات التي تساعد على تقوية العضلات، كما تساعد الحلاوة الطحينية في التقليل من الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، تعمل الحلاوة الطحينة على خفض مستوى ضغط الدم بشكل كبير، وحيث تعد الحلاوة الطحينية مصدر جيداً للبروتين، وتتميز طريقة تحضير الحلاوة الطحينة في البيت بسهولة وسرعة تحضيرها وغير مكلفة، ‏وسوف نعرض لكم الآن على طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات بطريقة سهلة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات

يفتقد الجسم الكثير من الفيتامينات والمعادن الغذائية خلال ساعات الصيام لذلك نحاول بقدر الإمكان أن يتم تناول الوجبات الغذائية والمكونات المفيدة في السحور والافطار، وفي وجبه السحور يتم مد الجسم بالكثير من الوجبات وكذلك السكريات حيث يحتاج الجسم إلى قدر معين من السكريات أيضاً بجانب الوجبات الغذائية ومن الوجبات المفيدة.

المكونات:

أثنين كوب من الطحينة .

أثنين كوب من اللبن بودرة .

‏ أثنين كوب من السكر الأبيض البودرة .

مكسرات جوز الهند وزبيب وسمسم وجوز الطيب والفستق والبندق والسوداني حسب ذوق كل شخص .

طريقة التحضير :