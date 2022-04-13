نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي بنفسك عجينة الطعمية بطريقة سهلة في البيت في المقال التالي

الطعمية من أشهر الاكلات التى تتميز بها مصر، وكما تعد الطعمية من الأكلات المصرية الشعبية التى تشتهر في جميع محافظات مصر، وحيث يتعدد أسماها كما تعرف باسم فلافل في معظم الدول العربية، حيث يقبل على تناولها الجميع ويعشقها جميع المصريين، كما يتم تقديمها فى وجبة الإفطار أو على مائدة السحور في شهر رمضان المبارك، وكما أن معظم رباب المنزل يريدون عمل عجينة الطعمية في البيت بطريقة صحية ومضمونة، سوف نعرض لكم الآن على طريقة عمل عجينة الطعمية بأسهل الطرق وبخطوات بسيطة وبمكونات بسيطة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل عجينة الطعمية في البيت المكونات: كوب من الفول .

كوب من الماء لنقع الفول .

حزمة من الشبت .

حزمة من الكزبرة .

حزمة من البقدونس .

بيضة واحدة .

ثلاث ‏ ملاعق كبيرة من بذور الكزبرة .

أثنين من ثمرة البصل مقطعة إلى قطع صغيرة .

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم .

رشة من الملح .

رشة من الفلفل الأسود .

خمس فصوص من الثوم .

ذرة من الشطة البودرة حسب الرغبة . طريقة التحضير : الخطوة الأولي قومي بغسل الفول جيداً ونقعه في الماء طوال الليل ‏ ثم بعد ذلك قومي بإزالة الماء عن الفول تماماً ثم بعد ذلك ضعي الفول على النار مع ماء آخر جديد ونظيف ثم بعد ذلك ضيفي إلى الفول ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم ‏ ثم اتركي الفول على النار لمدة 10 دقائق حتى ينضج . الخطوة الثانية قومي بتصفيه الفول من الماء جيداً بعد أن يصبح طرياً قومي بإحضار مفرمة اللحم وضعي الفول ‏ فيها بالتدريج ثم بعد ذلك ضعي البصل مع بذور الكزبرة والبقدونس والكزبرة والشبت وفصوص الثوم في مفرمة اللحم ثم بعد ذلك ‏ اطحني المكونات معاً جيداً في المفرومة ‏ وكرري الطحن أكثر من مرة حتى نحصل على عجينة ناعمة . الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بإضافة الملح مع البهارات ‏ وحركي الخليط جيداً حتى يتجانس الخليط مع بعضهم البعض ثم بعد ذلك ضعي عجينة الطعمية في الثلاجة لمدة ‫ نصف ‬ ساعة تقريباً قبل البدء في تحضير الطعمية . الخطوة الرابعة قومي بتسخين الزيت بشكل جيداً على درجة حرارة عالية لمدة عشر دقائق ‏ ثم بعد ذلك قومي بإحضار طبق المخصص للطعمية وبلليه بالماء حتى لا تتلصق العجينة مع بعضها البعض ثم بإستخدام المعلقة افردي العجينة جيداً وضعها بالزيت الساخن حتى تأخذ الطعمية اللون الذهبي الفاتح ثم خففي درجة حرارة النار للوسط حتى تنضج الطعمية تماماً من الداخل . الخطوة الخامسة قومي بإخراج ‏ الطعمية من الزيت بعد أن تنضج الطعمية تماماً ثم ‫ صفيها ‬ من الزيت وبعد ذلك أصبحت الطعمية جاهزة وقدميها ‏ بجانب شرائح الخيار وشرائح الطماطم . عمر شويل - جدة اعملي بنفسك عجينة الطعمية بطريقة سهلة في البيت - ثقفني

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