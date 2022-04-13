أسرار نجاح طريقة عمل البسبوسة بالقشطة والمكسرات في البيت

تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهيرة في مصر وبلاد الشام، وحيث ‎تعد البسبوسة من الحلويات الشهية واللذيذة والمشهورة في الوطن العربي، ويقبل على تناولها الجميع نظراً لطعمها المميز وحشوها المميز بالقشطة مع المكسرات، حيث تمد البسبوسة بالقشطة والمكسرات الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما أن البسبوسة تنال إعجاب الكثير من الأشخاص الكبار والصغار، سوف نعرض لكم الآن على طريقة البسبوسة بالقشطة والمكسرات بطريقة سهلة بأقل تكلفة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

‎ طريقة عمل البسبوسة بالقشطة والمكسرات

تعتبر البسبوسة مميزة عند مقارنتها بأصناف الحلويات الأخرى ولا شك أنه يوجد أصناف تفوق عن تحضير البسبوسة بشكل كبير من حيث المذاق وكذلك التكلفة التي يتم التحضير بها ولكن هذا لا يقلل من قيمة البسبوسة حيث يوجد أصناف من البسبوسة مختلفة وشهية عن الطرق العادية وهي البسبوسة بالقشطة والمكسرات التي تعتبر من أشهر الحلويات.

المكونات:

كوب من السمن السائل .

كوب وربع من السكر البودرة .

كوب ونصف من اللبن الناشف .

كوب واحد من الشربات للحشو .

‎ كوب ونصف من السميد الناعم .

10 علب من القشطة بحجم مئة جرام .

ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج باودر .

مكسرات مشكلة من الفستق والبندق واللوز وجوز الهند حسب الرغبة .

طريقة التحضير :