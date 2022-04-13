نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح طريقة عمل البسبوسة بالقشطة والمكسرات في البيت في المقال التالي
تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهيرة في مصر وبلاد الشام، وحيث تعد البسبوسة من الحلويات الشهية واللذيذة والمشهورة في الوطن العربي، ويقبل على تناولها الجميع نظراً لطعمها المميز وحشوها المميز بالقشطة مع المكسرات، حيث تمد البسبوسة بالقشطة والمكسرات الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما أن البسبوسة تنال إعجاب الكثير من الأشخاص الكبار والصغار، سوف نعرض لكم الآن على طريقة البسبوسة بالقشطة والمكسرات بطريقة سهلة بأقل تكلفة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة والمكسرات
تعتبر البسبوسة مميزة عند مقارنتها بأصناف الحلويات الأخرى ولا شك أنه يوجد أصناف تفوق عن تحضير البسبوسة بشكل كبير من حيث المذاق وكذلك التكلفة التي يتم التحضير بها ولكن هذا لا يقلل من قيمة البسبوسة حيث يوجد أصناف من البسبوسة مختلفة وشهية عن الطرق العادية وهي البسبوسة بالقشطة والمكسرات التي تعتبر من أشهر الحلويات.
المكونات:
- كوب من السمن السائل.
- كوب وربع من السكر البودرة.
- كوب ونصف من اللبن الناشف.
- كوب واحد من الشربات للحشو.
- كوب ونصف من السميد الناعم.
- 10 علب من القشطة بحجم مئة جرام.
- ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج باودر.
- مكسرات مشكلة من الفستق والبندق واللوز وجوز الهند حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء عميق مناسب ثم ضعي فيه كوب ونصف من السميد الناعم مع كوب ونصف من اللبن الناشف ثم بعد ذلك ضيفي إليهم ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج البودر.
- الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة كوب وربع من السكر البودرة إلى الخليط ويخلط جيداً ثم بعد ذلك قومي بإضافة كوب من السمن السائل إلى خليط مع كوب ونصف من السميد الناعم ويعجن الخليط بإستخدام اليد وبعد ذلك يضاف إليهم 3 علب من القشطة إلى الخليط قومي بعد ذلك بتحريك المزيج جيداً حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار صينية مناسبة قصيرة الحافة ومدهونة بالقليل من الزبدة أو الزيت واسكبي فيها نصف العجينة ثم قومي بخفق القشطة المتبقية جيداً بإستخدام الشوكة ولذلك حتى تصبح سائلة ثم تصب فوق كمية البسبوسة الموجودة بداخل الصينية ثم وزعيها عليه جيداً بالتساوي.
- الخطوة الرابعة قومي بوضع نصف العجينة الآخر فوق القشطة في الصينية وتوزع العجينة في الصينية بالتساوي وبعد ذلك قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم بعد ذلك توضع الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى يتم النضج وتتحمر جيداً.
- الخطوة الخامسة وبعد ذلك قومي بإخراج الصينية من الفرن وبعد ذلك اسكبي الشربات على الصينية البسبوسة وهي ساخنة وبعد ذلك قومي بتزيين بالمكسرات اللوز الفستق جوز الهند البندق حسب الرغبة وبعد ذلك قدميها لأسرتك.
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