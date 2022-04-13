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تعد الغريبة من أنواع كعك العيد الشهية التي يقبل على تناولها الجميع الكبار والصغار على حد سواء، لانها تتميز بمذاق لذيذ وقوامها الناعم، وحيث أن الغريبة من أنواع كعك العيد التي يتميز بسهولة في التحضير، كما تتعدد طرق تحضير الغريبة بعده طرق مختلفة، كما أن مكونات الغربية بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل بيت، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الغريبة الناعمة بطريقة مضمونة ومختلفة في البيت ومكونات متوفرة في كل منزل ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل الغريبة الناعمة المكونات: أربع أكواب من الدقيق الأبيض المتحول.

كوب واحد من السكر الناعم.

أثنين كوب من السمن.

كمية من المكسرات سوداني أو الفستق المجروش حسب ذوق كل شخص للتزيين .

بياض بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

رشة صغيرة من ملح الطعام. طريقة التحضير: الخطوة الأولي قومي بخفق السمن جيداً حتى يتغير لون السمن إلى الأبيض ثم بعد ذلك قومي بإضافة كوب واحد من السكر الناعم مع الاستمرار في خفق المكونات جيداً حتى تمتزج المكونات جيداً. الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة أربع أكواب من الدقيق الأبيض المنخول بالتدريج مع العجن المستمر في الخليط حتى نحصل على عجينة هشة ومتماسكة تماماً. الخطوة الثالثة قومي بإضافة بياض البيض إلى الخليط وقلبي المكونات جيداً مع العجين المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة وبعد ذلك يتم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم مع الضغط عليها من المنتصف ويوضع بها القليل من الفستق المجروش أو السوداني حسب ذوق كل شخص وكرري هذه الخطوة حتى الانتهاء من كمية العجينة حتى وننتهي من الكمية. الخطوة الرابعة قومي بإحضار صينية مناسبة ثم رصي الغربية في الصينية بعد ذلك قومي بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية واتركي الصينية في الفرن لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى لا يتغير لونها. الخطوة الخامسة قومي بإخراج الصينية بعد مرور الوقت واتركي الغريبة حتى تبرد تماماً ثم بعد ذلك رصي الغريبة في طبق للتقديم وبعد ذلك أصبحت الغريبة الناعمة جاهزة للتقديم وقدميها إلى أفراد أسرتك. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل الغريبة الناعمة بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل - ثقفني

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