نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الزبادي بالفواكة بالمكسرات في المنزل مثل البلدي تمام في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحضير الزبادي بالفواكه، تعتبر الزبادي بالفواكه من إحدى المقبلات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص حيث أنها تتسم بالمذاق الشهي بالإضافة لسهولة التحضير.

فللزبادي أهمية كبيرة للغاية فهي تحتوي على كم كبير من الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام وبالتالي يساعد على الهضم وإليكم في مقالنا التالي طريقة تحضير الزبادي بالفواكه.

طريقة تحضير الزبادي بالفواكه

يتم تحضير الزبادي بالفواكه بخطوات ومقادير بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الزبادي بالفواكه:

المكونات:

كمية من الزبادي وتكون سادة. أي نوع من الفواكه التي تفضلونها سواء فاكهة التفاح أو البرتقال أو الخوخ او الموز. ملعقة من سكر الفانيليا. ثلاثة ملاعق من العسل. ثلاثة ملاعق من المكسرات المملحة. أوراق النعناع.

خطوات التحضير

يتم تحضير الزبادي بالفواكه بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي طريقة تحضير الزبادي بالفواكه:

أولًا يتم تحضير الفاكهة التي من المفترض أن يتم استخدامها ثم يتم وضع اللبن في طبق.

بعد ذلك يتم خفق اللبن في الطبق وتركه لحين أن يصبح الخليط متجانس وبالتالي يتم التخلص من أي كتل فيه.

يتم وضع السكر والفانيليا على الفواكه.

الحصول على كأسسين ويتم وضع فيه ملاعق من خليط الفاكهة.

ثم يتم وضع فوقها ملعقتين من الزبادي ثم يتم رش كمية قليلة من العسل على الطبق.

بعد ذلك يتم وضع طبقة من الزبادي والفواكه ثم يتم إضافة كمية قليلة من العسل.

القيام بإضافة كمية قليلة من الجوز مع كمية من قطع التوت أو أي فواكه أخرى من أجل التزيين.

بعد ذلك يتم تزيين الطبق باستخدام أوراق النعناع ثم يتم تقديمه وبالهناء عليكم.

طريقة عمل الزبادي في المنزل

ترغب الكثير من السيدات في تحضير الزبادي في المنزل بدلًا من أن يتم شرائها وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الزبادي في المنزل:

لتران من الحليب. ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي.

خطوات التحضير

يتم التحضر من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم وضع الحليب في إناء ثم يتم رفعه على النار وتركه لحين الغليان الكامل.