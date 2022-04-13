نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أم علي بالمكسرات في رمضان من منزلك في المقال التالي

تعد أم علي من الحلويات السهلة في التحضير، وحيث تقدم أم علي في المناسبات المختلفة وتقدم أيضاً في شهر رمضان المبارك، كما تمتلك أم على فوائد عديدة وغنية أيضاً بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الانسان مثل البروتينات والمعادن والسعرات الحرارية والسكريات، كما أن مكونات أم علي بسيطة وسهلة جداً، ويقبل على تناولها الكثير من الاشخاص الكبار والصغار نظراً لأن أم علي تتميز بطعم لذيذ وشهي، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل أم علي بالمكسرات بطريقة سهلة بسيطة ومضمونة ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل أم علي بالمكسرات المكونات: أثنين كوب من الحليب المحلى والمكثف .

ثلاث ملاعق كبيرة من القشطة .

أثنين كأس من الحليب السائل .

ربع كوب من البندق المجروش .

ربع كوب من الجوز المجروش .

ربع كوب من الفستق الحلبي .

ربع كوب من جوز الهند المجفف .

ربع كوب من الزبيب .

نصف كوب من الزبدة .

خمس قطع كبيرة الجحم من الكرواسون . طريقة التحضير : الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء مناسب ثم ضعي فيه أثنين كوب من الحليب المكثف والمحلى ثم بعد ذلك نضع الوعاء على نار متوسطة ثم نضيف بعد ذلك ثلاث ملاعق كبيرة من القشطة مع نصف كمية الزبدة ثم بعد ذلك نخلط المكونات جيداً حتى تمتزج المكونات ثم نترك المزيج حتى أن يغلي ثم بعد ذلك نرفع الوعاء من على النار ونترك الوعاء جانباً . الخطوة الثانية قومي بتقطيع قطع الكراوسون إلى أجزاء متوسطة الحجم ثم قومي بإحضار صينية مناسبة للفرن ونضع قطع الكرواسون في الصينية وبعد ذلك نصع فوقها المكسرات المشكلة من البندق المجروش والجوز المجروش والفستق الحلبي والجوز الهند المجفف والزبيب ثم بعد ذلك قومي بإضافة فوقها خليط الحليب المحلى والمكثف . الخطوة الثالثة قومي بفرد الكمية المتبقية من الزبدة على سطح الحليب ثم بعد ذلك نفرد الكمية المتبقية من المكسرات المشكلة الفستق والجوز والبندق وجوز الهند والزبيب . الخطوة الرابعة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ثم بعد ذلك قومي بإدخال صينية أم علي ونترك الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة تقربياً حتى تتحمر ويتم النضج ثم بعد ذلك قومي بإخراج أم علي من الفرن وقدميها إلى أفراد أسرتك بارداً أو ساخنة . عمر شويل - جدة طريقة عمل أم علي بالمكسرات في رمضان من منزلك - ثقفني

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