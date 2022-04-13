نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز النشا والخميرة الرهيب: لتبييض البشرة ستجعل بشرتك مثل ملكات الجمال2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف الآن علي كنز النشا والخميرة الرهيب , حيث يعتبر من اجمل الكريمات التي تساعد في تفتيح البشرة بشكل رهيب وجذاب للغاية, وتعطيكي بشرة ناصعة البياض, وتساعد في إزالة النمش بشكل رهيب, ولن تتخيلي النتيجة في التفتيح, وحيث تبحث كل فتاه عن بشرة مشرقة وجميلة وبيضاء مثل الثلج, وخالية من أي عيوب أو تشققات والحصول علي بشرة مثالية مثل النجمات وبدون أي مواد ضارة أو عمليات تجميل كل المكونات طبيعية ونتائج مبهرة, واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن كنز النشا والخميرة الرهيب لتفتيح البشرة بشكل رهيب لن تصدقي نتائجه2022.

مكونات كنز النشا والخميرة الرهيب لتفتيح البشرة في اقل وقت ممكن

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها في عمل الكنز الرهيب في تفتيح البشرة بشكل متناسق وجميل وهي كالتالي:-

معلقة من الخميرة الفورية. معلقة من الحليب البودرة. معلقتين من العسل. معلقة كبيرة من النشا. ربع كوب من ماء الورد. معلقة كبيرة من عصير الليمون . كمية من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي ابسط طريقة لتحضير كريم التفتيح في اقل وقت ممكن داخل المنزل بكل سهولة وبطريقة مضمونة جدا وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونضع فيه الحليب البودرة والنشا والخمير الفورية ونقلب جميع المكونات الجافة بشكل جيدا حتي تتجانس. ثم نسكب عليهم العسل وماء الورد مع الاسمرار في التقليب حتي نحصل علي خليط متجانس ولينة. ثم نضيف الماء الدافئ بتدريج مع إضافة عصير الليمون ونتسمر في التقليب حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس وجاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام هذا الكريم الخرافي علي البشرة بصورة طبيعية للحصول علي افضل نتائج بفضل الله وهي كالاتي:-