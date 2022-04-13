إعملي عجينة الكريب الشهية والصحية في البيت بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات

الكريب من أحلي واشهي المعجنات المفضلة والمحببة لدى جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهي منتشر عملها في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، وذلك لتمتعها بالطعم الرائع واللذيذ والذي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة وبأقل تكلفة، ولهذا تسعي كل سيدة في البحث عن أفضل طريقة لعمل عجينة الكريب البيتي وبطعم أحلي من المحلات أو المطاعم الكبري، كما يوجد للكريب أنواع عديدة وجميعها مميزة وذات طعم لذيذ فمنها كريب حلو وكريب حادق، فمن الحادق يوجد كريب جبن أو كريب شاورما فراخ، أو كريب لحمة، ومن الحلو يوجد كريب شوكولاته، أو نوتيلا والعديد من الأنواع اللذيذة الأخرى، ولذلك فإن العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن طريقة عملها في المنزل بطريقة صحية، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم عجينة كريب.

طريقة عمل عجينة الكريب

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم عجينة الكريب الشهية واللذيذة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة. وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة، وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة والعديد من الأمراض المعدية والخطيرة الأخري على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال.

المكونات

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ربع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة واحدة.

نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض.

طريقة التحضير