نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي عجينة الكريب الشهية والصحية في البيت بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات في المقال التالي
الكريب من أحلي واشهي المعجنات المفضلة والمحببة لدى جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهي منتشر عملها في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، وذلك لتمتعها بالطعم الرائع واللذيذ والذي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة وبأقل تكلفة، ولهذا تسعي كل سيدة في البحث عن أفضل طريقة لعمل عجينة الكريب البيتي وبطعم أحلي من المحلات أو المطاعم الكبري، كما يوجد للكريب أنواع عديدة وجميعها مميزة وذات طعم لذيذ فمنها كريب حلو وكريب حادق، فمن الحادق يوجد كريب جبن أو كريب شاورما فراخ، أو كريب لحمة، ومن الحلو يوجد كريب شوكولاته، أو نوتيلا والعديد من الأنواع اللذيذة الأخرى، ولذلك فإن العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن طريقة عملها في المنزل بطريقة صحية، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم عجينة كريب.
طريقة عمل عجينة الكريب
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم عجينة الكريب الشهية واللذيذة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة. وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة، وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة والعديد من الأمراض المعدية والخطيرة الأخري على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال.
المكونات
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
- ربع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- نصف ملعقة كبيرة من السكر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- بيضة واحدة.
- نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض.
طريقة التحضير
- نقوم في البداية بتجهز الخلاط الكهربائي حتي نضع به الحليب السائل، ثم نضيف الزيت النباتي والخل الأبيض ونضع السكر ورشة من الملح، بالإضافة إلي بيضة واحدة وأخيرا يتم وضع كمية الدقيق المطلوبة.
- يتم خلط جميع المكونات التي تم ذكرها جيدا حتي نحصل علي عجينة سائلة وناعمة وهي تكون عجينة الكريب.
- وبعد ذلك نقوم بتجهيز طاسة مسطحة من النوع الذي لا يتلصق به شئ، ويتم وضعها علي النار بشرط أن تكون هادئة.
- ونقوم بوضع ملعقة كبيرة من الزيت النباتي في هذه الطاسة ونتركها علي النار حتي تسخن جيدا.
- وبعد أن تم تسخين الطاسة والزيت نقوم بأخذ مقدار من عجينة الكريب ونضعها في الطاسة، أو من الممكن أن نحضر كوب ماء والأخذ من هذه العجينة باستخدام هذا الكوب.
- نترك هذه العجينة علي النار مع مراعاة تقليبها من جميع النواحي لتأخذ لون الكريب الذهبي المعروف من الوجهين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعملي عجينة الكريب الشهية والصحية في البيت بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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