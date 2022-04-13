شكشوكة الخضروات بالطريقة الإيطالية لسحور رمضاني خفيف بخطوات بسيطة

شكشوكة الخضروات بالطريقة الإيطالية، تحتاج ربات البيوت إلى تقديم وجبات دسمة لأسرتها في الفطور أو السحور نتيجة الصيام طوال اليوم، لذلك يفضلن تحضير الأطعمة الغنية بالفيتامينات والبروتينات الهامة التي تغذى الجسم وتعوض عدم تناول الطعام طوال فترة الصيام، ومن بين الأطعمة الغنية بالبروتينات والطاقة العالية هي الشكشوكة، لأن العنصر الأساسي الذي يستخدم في تحضير الشكشوكة هو البيض، ويعتبر البيض من أكثر الأطعمة المغذية التى تمد الجسم بالطاقة المطلوبة والتي تجعله قادر على العمل، ولكن تفضل الأمهات تنويع طرق عمل البيض، لذلك يبحثن عن طريقة تحضير الشكشوكة الإيطالية التي يفضلها الكثير والتي سوف نوضح لكم طريقة تحضيرها خلال هذا المقال.

شكشوكة الخضروات بالطريقة الإيطالية

التنوع والتشكيل في تقديم الأطعمة أمر تحرص عليه جميع الأمهات خاصة في رمضان، لينال الطعام إعجاب أفراد أسرتها سواء في الفطار أو السحور، ومن بين تلك الوجبات المتنوعة التي تحتوى على خضروات وبروتينات مفيدة للجسم هي الشكشوكة الإيطالية التي تحتوى على البيض المغذى للجسم، وكذلك الخضروات التي تقوى مناعة الجسم، حيث تتكون وجبة الشكشوكة من البيض والخضروات، فهي وجبة شهية وصحية جداً.

مكونات وصفة شكشوكة الخضروات

تفضل الأمهات طهي شكشوكة الخضروات لأفراد أسرتها لأنها غنية بعناصر غذائية هامة ومفيدة للجسم، حيث تحتوى في مكوناتها على جميع أنواع الخضروات المفيدة وكذلك البيض المغذى للجسم، حيث نحتاج إلى توفير المكونات التالية.

ثلاث أو أربع بيضات حسب عدد أفراد الأسرة.

فلفل ألوان مكعبات.

قطعة من البطاطس مقطعة مكعبات.

بصلة كبيرة مكعبات.

ثلاث فصوص ثوم مهروس.

باذنجان مقطع مكعبات.

كزبرة وبقدونس مفرومين.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

ملح وفلفل أسود وكمون.

طريقة تحضير شكشوكة الخضروات

يمكن تحضير شكشوكة الخضروات الإيطالية خلال عشر دقائق بكل سهولة، مع الحصول على طعم لذيذ ومميز، فهي بسيطة ولا تحتاج إلى وقت كبير، وما عليكِ سوى إتباع الخطوات التالية.