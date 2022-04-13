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الشعر الخشن مشكلة تؤرق السيدات والرجال أيضا وتسبب لهم بحالة نفسية سيئة وأصبح طرق فرده بالمواد الكميائية ضار جدا بصحتك وصحة شعرك وأيضا باهظ الثمن قد لا تقدر على ثمنه معظم الأسر مع وجود أعباء أخرى للحياة، ولكن اليوم سأقدم لكي وصفة لعمل الكيراتين الطبيعي للشعر بتكلفة بسيطة جدا جدا وسوف تجعل شعرك إنسيابي وحرير ولامع ووصفتنا تحتوي على بذور الكتان والتي من المعروف أنها غنية بالأوميجا 3 وأوميجا 6 وأوميجا 9 والتي تعمل على تغذية الشعر وترطيبه وتزيد من كثافة الشعر وتنعيمه بالإضافة إلى أنه يعمل على زيادة الكولاجين في الشعر ويقوم بتحويل الشعر الخشن إلى حرير وستحصلين على شعر مفرود من أول إستعمال، وهذه الوصفة صالحة للنساء والرجال أيضا وغير مكلفة وأمنة على صحتك وصحة شعرك. مكونات تحضير الكيراتين الطبيعي للشعر في المنزل بإستخدام بذور الكتان: 2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة صغيرة من زيت فيتامين هاء.

نصف موزة كبيرة.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة تحضير الكيراتين الطبيعي للشعر في المنزل بإستخدام بذور الكتان: أولا نقوم بإحضار إناء ونضع فيه بذور الكتان مع كوب من الماء ونرفعها على النار تغلي لمدة عشر دقائق. مع التقليب المستمر حتى نستخلص الجل الخارج من بذور الكتان ويمكنك مضاعفة الكمية ثم نتركها تبرد تماما ونقوم بتصفية جل بذور الكتان جيدا ثم نضيف له ملعقة من زيت فيتامين هاء. ونضع جل بذور الكتان في برطمان زجاجي ويمكن الإحتفاظ بجل بذور الكتان في الثلاجة لمدة أسبوعين. ثم نحضر وعاء صغير ونضع فيه نصف موزة كبيرة ونقوم بهرسها جيدا بالشوكة ونضيف إليها ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وملعقتين كبيرتين من جل بذر الكتان المضاف إليه الفتامين. ونقوم بتنعيمه جيدا بواسطة الهاند بلندر أو الخلاط ثم نقوم بوضع الوصفة على الشعر من الجذور إلى الأطراف. ثم نقوم بتغطية الشعر بغطاء بلاستيكي ونترك الوصفة على الشعر لمدة ساعة كاملة. ثم نقوم بعدها بغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو والبلسم وسوف تلاحظين إنسيابية الشعر وفرده وستشعرين بنعومة الشعر وسترين لمعانه المذهل. ولكي تستفادي أكبر إستفادة من الوصفة يجب عليكي أن تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع لتحصلي على شعر إنسيابي ولامع دائما. عمر شويل - جدة أقوي كيراتين طبيعي لتنعيم وفرد الشعر وبمكونات من البيت - ثقفني

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