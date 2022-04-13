طريقة عمل كيكة الباندا اللذيذة الطبقات بكل سهولة

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كيكة الباندايكة الباندا كيكة سهلة وبسيطة كلنا نعشق الحلويات ولكن لضيق الوقت والإمكانيات نتوقف عن عملها ولكن جئت اليوم لكي بالحل وهى كيكة الباندا كيكة باردة بدون فرن بمكونات متوفرة فى كل بيت عبارة عن مجموعة من الطبقات اللذيذة الشكولاتة والكريمة والبسكويت وهيا بنا نتعرف على طريقة عمل كيكة الباندا. مكونات كيكة الباندا: 200 جرام بسكويت سادة.

أربع ملاعق كبيرة سكر.

ثلاث ملاعق كبيرة كاكاو.

أربع ملاعق زبدة.

نصف كوب ماء. مكونات الطبقة الثانية: اثنين كوب ونصف حليب.

ثلاث ملاعق كبيرة دقيق.

اربع ملاعق كبيرة نشا.

نصف كوب سكر.

ربع معلقة صغيرة فانيليا. مكونات الطبقة الثالثة: باكت كريم شانتية

نصف كوب حليب بارد. مكونات طبقة صوص الشكولاتة: نصف كوب شوكولاتة.

نصف كوب حليب.

ملعقة كبيرة زبدة. طريقة تحضير كيكة الباندا: لتحضير طبقة البسكويت نقوم بإحضار مقلاة ونضع السكر والكاكاو والزبدة ونصف كوب الماء ونقلب المكونات معًا ثم نقوم بوضع المقلاة على النار لمدة دقيقتين ثم ننزعها من النار ونتركها تبرد. ثم نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع البسكويت ونكسره ثم نضيف خليط الشكولاتة تدريجيًا ونقلب إلى أن تمتزج المكونات معًا. ثم نحضر صنية ونضع بها طبقة البسكويت ونفردها ثم نضع الصينية فى الثلاجة. لتحضير الطبقة الثانية: نحضر مقلاة ونضع بها اثنين كوب ونصف حليب ثم نضيف ونصف كوب السكر وثلاث ملاعق دقيق وأربع ملاعق كبيرة نشأ. ثم نضع الفانيليا ونقلب المكونات معًا على البارد ثم نضع المقلاة على النار ونقلب إلى أن تتماسك المكونات. ثم نضيف ملعقة الزبدة ورشة الملح ونقلب إلى أن نحصل على قوام كريمي وثقيل. ثم نقوم بسكب الخليط على طبقة البسكويت ثم ندخل الصينية الثلاجة مرة أخرى. ولتحضير الطبقة الثالثة: نقوم بوضع كيس الكريم شانتية على نصف كوب حليب ونقوم بضرب المكونات بمضرب كهربائي لمدة عشر دقائق. ثم نقوم بوضع طبقة الكريم شانتية فى الصنية وفردها ثم ندخل الصينية الثلاجة لكى تتماسك. ولتحضير صوص الشكولاتة: نقوم بوضع نصف كوب شوكولاتة ونصف كوب حليب وملعقة الزبدة فى مقلاة ثم نضع المقلاة على النار لمدة دقيقتين إلى تذوب الشكولاتة والزبدة ثم ننزعها من النار ونتركها تبرد. ثم نقوم بسكب صوص الشكولاتة فى صنية الكيك وندخلها الثلاجة مرة أخرى لكى تتماسك وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الباندا اللذيذة الطبقات بكل سهولة - ثقفني

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