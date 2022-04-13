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السمبوسك من الأكلات الشهيرة جدا في الوطن العربي بأكمله والتي يتم تقديمها بحشوات مختلفة وطرق مختلفة، وعلى الرغم من توفر عجينة السمبوسة طوال العام إلا أن في شهر رمضان يكون لها طعم ومذاق خاص وللسمبوسة نوعين من العجين، النوع التقليدي العادي الذي تم ذكره في وصفات سابقة وهذا النوع يشرب الكثير من الزيت عند قليه، ولكن اليوم سأقدم لكي طريقة عجينة السمبوسة البف الهشة والتي سوف تقدميها لأسرتك بدون أن تشرب نقطة زيت واحدة ويمكنك تقديمها بحشوات مختلفة عديدة، كما يمكنك تفريزها والإحتفاظ بها في الفريزر بكل سهولة. مقادير تحضير عجينة السمبوسة الهشة: 3 أكواب وربع من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من الماء الفاتر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب كبير من الزيت. طريقة تحضير عجينة السمبوسة: نقوم نخل الدقيق أولاً لكي نحصل على نتائج أفضل. في وعاء عميق نقوم بإضافة الدقيق والزيت والملح والماء الفاتر. ثم نقوم بالعجن بواسطة اليد حتي نحصل على قوام متماسك لعجينة السمبوسة. يمكنك إستخدام الكبة أو محضر الطعام في الخطوة السابقة. نضع عجينة السمبوسة في وعاء عميق مرشوش بقليل من الدقيق. نعمل على تغطية عجينة السمبوسة ونتركها لترتاح لمدة عشر دقائق إلى خمسة عشر دقيقة فقط. نفرد عجينة السمبوسة بسمك سم واحد ونقوم بتقطيعها بقطاعة العجين إلى دوائر. نأخذ دائرة من عجينة السمبوسة ونضع فيها الحشو ونغلقها وهكذا باقي الكمية. نقوم بإحضار صينية الخبز ونضع بها ورقة زبدة ونضع فيها السمبوسة. وبعد ذالك نقوم بإدخال السبوسة إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 160 درجة مئوية لمدة عشر دقائق. أو يمكنك قلي السمبوسة في زيت غزير ساخن على درجة حرارة متوسطة. ولتفريز السمبوسة يتم وضع السمبوسة في صينية على ورقة زبدة. ثم نقوم بإدخالها إلى الفريزر لمدة ساعة حتى تتجمد السمبوسة. ثم نقوم بإحضار أكياس الفريزر ونقوم بوضع السمبوسة به وتخزن في الفريزر. ويمكنك حشو السمبوسك أو السمبوسة بحشوات كثيرة جدا ومختلفة. يمكنك حشو السمبوسة باللحمة المفرومة أو السجق والزيتون. ويمكنك حشوها بمكس الجبن أو التونة. عمر شويل - جدة أسرار نجاح عجينة السمبوسة وتجهيزه في 10 دقايق - ثقفني

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