لن ترمي قشر الموز بعد اليوم معجزة ربانية في بيتك سيجعلك بنت 16 سنة مهما كان عمرك بشرة بيضاء كالثلج بدون تجاعيد

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تهتم كل فتاة بجمالها ولذلك يتبع البعض روتين عناية يومي حتى تصبح البشرة مشرقة وصافية ولكن في بعض الأوقات نحتاج إلى استخدام ماسكات طبيعية بدلا من شراء مستحضرات تجميل، ويعد الموز والنشا هو الحل للحصول على بشرة بيضاء خالية من البقع الداكنة والخطوط الدقيقة والتجاعيد وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم. ماسك الموز والنشا لتبييض البشرة والتخلص من التجاعيد المكونات: كمية مناسبة من القشور البيضاء التي توجد على قشر الموز.

ملعقة كبيرة حليب بودرة.

ملعقة صغيرة نشا.

ملعقة من جل الصبار.

نصف ملعقة من عسل النحل.

نصف ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو. مكونات خليط التقشير: قشر الموز.

كمية مناسبة من السكر. طريقة التحضير والاستخدام: باستخدام السكين نأخذ من قشر الموز الأجزاء البيضاء فقط ونضعها في وعاء ونضيف إليها النشا مع الحليب البودرة. وأيضا نضع جل الصبار مع زيت اللوز ونخفق جيدا حتى يصبح المعجون ناعم ثم نغسل البشرة جيدا ونغمس قشر الموز في السكر. ونفرك البشرة بحركات دائرية بلطف للتخلص من الجلد الميت وفتح المسام وبعد 5 دقائق تشطف بالماء الفاتر وتجفف. نضع هذا الماسك على البشرة ونتركه لمدة 20 دقيقة ويغسل بالماء البارد وسوف تلاحظي الفرق من أول مرة بشرة بيضاء كالزجاج بدون تجاعيد. ماسك الموز والقهوة للوجه المكونات: نصف كوب قهوة مطحونة.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ثمرة موز واحدة.

ملعقة صغيرة عسل. طريقة التحضير والاستخدام: نقشر الموز ونضعه في الكبة أو الخلاط مع زيت الزيتون والعسل والقهوة ونخفق جيدا ثم يوزع الخليط على الوجه بالكامل. يترك لمدة 30 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر هذا الماسك يمنع ظهور علامات الشيخوخة لاحتوائه على مضادات الأكسدة. يجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية لوجود الكافيين ولذلك ينصح بتكراره مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة. الموز والحليب لبشرة نضرة ومشرقة المكونات: ثمرة موز مهروسة.

ملعقة صغيرة عسل.

ملعقة من الحليب.

قطرات من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط المكونات مع بعض ثم توزع على الوجه واليدين والرقبة ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر ثم البارد. نجفف البشرة جيدا ونمرر قطعة من الثلج عليه لغلق المسام يكرر هذا الماسك 3 مرات أسبوعيا لترطيب البشرة وتفتيحها. عمر شويل - جدة لن ترمي قشر الموز بعد اليوم معجزة ربانية في بيتك سيجعلك بنت 16 سنة مهما كان عمرك بشرة بيضاء كالثلج بدون تجاعيد - ثقفني

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