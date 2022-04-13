نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفول المدمس بدون ما يسود منك مع دقة المطاعم بطعم شهي لا يقاوم في المقال التالي

في شهر رمضان نحتاج إلى تناول الفول على السحور يوميا من أجل سد الجوع وتقوية الجسم وهو يتميز بطعمه اللذيذ ويمكن عمل أطباق مختلفة منه، ويمكنك عمله في البيت بكل سهولة بدلا من شرائه جاهز صحي ومضمون وطعمه أحلى من المحلات تابعي المقال للتعرف على المقادير المضبوطة فتابعونا. طريقة عمل الفول المدمس زي المحلات المكونات: نصف كيلو من الفول.

ربع كوب فول مدشوش.

ربع كوب عدس أصفر.

ملعقة كبيرة عصير ليمون. مكونات زجاجة الدقة: نصف كوب زيت.

كوب ماء.

ربع كوب خل.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ربع كوب عصير ليمون.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

ملح وفلفل أسود.

ربع كوب بقدونس مفروم ناعم. طريقة التحضير: في البداية احرصي على اختيار حبة فول متوسطة ويكون لونها فاتح كما يجب تنظيف الفول جيدا للتخلص من الحبات الفاسدة. بعد ذلك يشطف تحت الماء وضعيه في وعاء عميق به كمية مناسبة من الماء لمدة 8 ساعات ومن الأفضل تغيير الماء مرتين. من أجل التخلص من السموم والغازات التي توجد به أحضري الدماسة وضعي بها الفول مع الفول المدشوش وباقي المكونات. أضيفي الماء واتركيه حتى يغلي ثم نتركه على نار منخفضة حتى ينضج الفول تماما إذا إحتاج الفول إلى ماء ضعي ماء ساخن فقط. اتركيه حتى يبرد ثم ضعيه في أكياس ثلاجة وأحفظيه في الفريزر ويمكنك تحضيره بهذه الطريقة ارفعي قدر على نار متوسطة. وقومي بهرس الفول جيدا أو أطحني في الكبة ثم نحضر زجاجة ونضع بها جميع مكونات الدقة ونرجها جيدا وضعي منها القليل على الفول. نقلب المكونات جيدا حتى يسخن ثم نضع القليل من الطحينة على الوجه ويقدم مع بيض مسلوق وجبن وبالهنا والشفا. أسهل طريقة لعمل الفول المدمس المكونات: نصف كيلو فول.

فص ثوم.

حبة طماطم متوسطة. طريقة التحضير: بعد تنظيف الفول من الشوائب نتركه منقوع في الماء طوال الليل ثم يشطف جيدا ويوضع في حلة الضغط مع الثوم والطماطم. ونغمره بالماء ثم يغطي ويترك لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج وعندما يبرد نضيف إليه التوابل مع الطحينة وعصير الليمون وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفول المدمس بدون ما يسود منك مع دقة المطاعم بطعم شهي لا يقاوم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الفول المدمس بدون ما يسود منك مع دقة المطاعم بطعم شهي لا يقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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