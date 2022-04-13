نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة صحية أعملي القطايف المقلية بدون ما تشرب نقطة زيت وبطعم مقرمش ولذيذ في المقال التالي
تعتبر القطايف من الأكلات التي تنتشر ويزداد وجودها بكثرة في شهر رمضان الكريم حيث أن نجد العديد من الناس يفضلون تناول القطايف ويرغبون في تناولها بشكل يومي ودائما، وهذا نظرا لمذاقها اللذيذ ويكون لها قرمشة جذابة ومن الممكن أن يتم عمل عجينة القطايف في البيت ولكن نجد الكثير من السيدات يفضلون شرائها جاهزة من الأسواق، ويقومون بحشوها فقط في المنزل ويمكننا أن نقوم بحشو القطايف بالحلو أو بالحشوات المالحة ولكن الأكثر شهرة هي الحشوات الحلوة مثل المكسرات أو الكريم شانتيه وغير ذلك الكثير، وطريقة عملها بسيطة وغير مجهدة ولكن مشكلة القطايف الوحيدة عند قليها هي أنها تمتص كمية كبيرة من الزيت، وهذا قد يؤثر سلبيا على صحة الإنسان لذلك نقدم من خلال هذا المقال أسهل وأفضل طريقة لقلي القطايف بدون أن تمتص زيت.
مكونات قلي القطايف بدون أن تمتص زيت
القطايف من أجمل وألذ المأكولات التي يعشقها معظم الأشخاص حيث أنها من الأكلات التي يتم عملها بكثرة في شهر رمضان، وقد توجد مشكلة كبيرة عند قلي القطايف وهي أنها تمتص كمية كبيرة من الزيت وهذه الدهون قد تؤثر تأثير سلبي على صحة الإنسان وتصيبه بالعديد من الأمراض ولكن لكي تكون القطايف صحية ولا تحتوي على زيت يمكننا أن نقوم بقليها في الفرن.
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب واحد كبير من دقيق السميد الناعم.
- ملعقة واحدة كبيرة ونصف من البيكينج بودر.
- رشة من الملح.
- ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الماء الدافئ للعجن.
- كمية مناسبة من المكسرات المجروشة.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
طريقة عمل قلي القطايف بدون أن تمتص زيت
- نقوم في البداية بعمل عجينة القطايف حيث نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول ثم نضيف كوب واحد كبير من دقيق السميد الناعم.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة ونصف من البيكينج بودر ونضع رشة من الملح وقومي بوضع ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الماء الدافئ.
- ثم نقوم بتشغيل الخلاط لمدة ثلاث دقائق تقريبا لكي نحصل على عجينة سائلة قليلا ولا يوجد بها أي تكتلات ونضع العجينة في طبق عميق ويتم تغطيتها ونتركها لمدة ربع ساعة لكي ترتاح.
- ونحضر طاسة أو مقلاة مسطحة ونضعها على نار هادئة وندهنها بالزيت بإستخدام الفرشاة، ثم قومي بأخذ ملعقة كبيرة من العجينة ونضعها في الطاسة بعد تسخينها ويتم فردها لتكون على شكل قرص دائري صغير.
- ونتركها على النار حتى يظهر عليها ثقوب ويتم تقليبها على الوجه الآخر وعند تغيير لونها قليلا يتم رفعها من على النار ونضعها في طبق وهكذا نستمر بنفس الطريقة.
- وبعد الإنتهاء نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية وندهنها بالزيت وقومي بحشو القطايف بالمكسرات أو بأي حشوة مالحة ويتم تقفيلها بالضغط عليها جيدا ونضعهم في الصينية.
- ويتم دهنهم بالزيت ونقوم بإدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى تكون القطايف لونها ذهبي وبعد ذلك يتم إخراجها ووضعها في الشربات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة صحية أعملي القطايف المقلية بدون ما تشرب نقطة زيت وبطعم مقرمش ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.