بطريقة صحية أعملي القطايف المقلية بدون ما تشرب نقطة زيت وبطعم مقرمش ولذيذ

تعتبر القطايف من الأكلات التي تنتشر ويزداد وجودها بكثرة في شهر رمضان الكريم حيث أن نجد العديد من الناس يفضلون تناول القطايف ويرغبون في تناولها بشكل يومي ودائما، وهذا نظرا لمذاقها اللذيذ ويكون لها قرمشة جذابة ومن الممكن أن يتم عمل عجينة القطايف في البيت ولكن نجد الكثير من السيدات يفضلون شرائها جاهزة من الأسواق، ويقومون بحشوها فقط في المنزل ويمكننا أن نقوم بحشو القطايف بالحلو أو بالحشوات المالحة ولكن الأكثر شهرة هي الحشوات الحلوة مثل المكسرات أو الكريم شانتيه وغير ذلك الكثير، وطريقة عملها بسيطة وغير مجهدة ولكن مشكلة القطايف الوحيدة عند قليها هي أنها تمتص كمية كبيرة من الزيت، وهذا قد يؤثر سلبيا على صحة الإنسان لذلك نقدم من خلال هذا المقال أسهل وأفضل طريقة لقلي القطايف بدون أن تمتص زيت.

مكونات قلي القطايف بدون أن تمتص زيت

القطايف من أجمل وألذ المأكولات التي يعشقها معظم الأشخاص حيث أنها من الأكلات التي يتم عملها بكثرة في شهر رمضان، وقد توجد مشكلة كبيرة عند قلي القطايف وهي أنها تمتص كمية كبيرة من الزيت وهذه الدهون قد تؤثر تأثير سلبي على صحة الإنسان وتصيبه بالعديد من الأمراض ولكن لكي تكون القطايف صحية ولا تحتوي على زيت يمكننا أن نقوم بقليها في الفرن.

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد كبير من دقيق السميد الناعم.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من البيكينج بودر.

رشة من الملح.

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الماء الدافئ للعجن.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

طريقة عمل قلي القطايف بدون أن تمتص زيت