طريقة عمل القدرة الخليلية الشهية واللذيذة على اصولها باللحم

تعتبر القدرة الخليلية من اشهى واشهر الاطباق فى منطقة الخليل الفلسطينية. وتعد القدرة الخليلية من الاطباق الرئيسية فى فلسطين.كما انها من الاكلات الشهية واللذيذة المحببة والمفضلة لدى الجميع. وتشتهر هذه الأكلة في الخليل وفلسطين وانتشرت فى الوطن العربى لما تتميز بة من طعم ومذاق رائع وشهى. ونقدم فى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى خطوات وطريقة عمل القدرة الخليلية على اصولها بالطعم الرائع والمميز.

خطوات تحضير القدرة الخليلية

تستطيع ربات البيوت ان تقوم بتحضير القدرة الخليلية فى المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. وتقدم هذه الوجبة الشهية الى أفراد الأسرة والضيوف فى مختلف المناسبات والعزائم خلال شهر رمضان وفى مختلف الأوقات. وتتكون القدرة الخليلية من اللحم او الدجاج والارز بجانب بعض التوابل والبهارات التى تعطى مذاق رائع وشهى. ونوضح خلال السطور التالية طريقة عمل القدرة الخليلية.

مكونات القدرة الخليلية الاصلية

مقدار كيلو من اللحم الضانى مقطع الى قطع متوسطة.

ثم حبة من البصل.

ايضا اربع ورقات من ورق اللورى.

كذلك ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثم ثلاث حبات من القرنفل.

ثلاث حبات من الحبهان.

مع نصف ملعقة من القرفة الصحيحة.

أيضا ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات الارز

مقدار كيلو من الارز الابيض المصرى.

ثم ثلاث ملاعق من الزيت.

مع ملعقة من الزبدة.

كذلك كاس من الحمص المسلوق.

مع حبة من البصل المفروم.

ثم حبة من الطماطم المفرومة.

كذلك نصف ملعقة من بهارات.

مع ملعقة صغيرة من الكركم.

ثم ملعقة صغيرة من الملح.

ايضا ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من اللوز.

مع كوب من المكسرات.

خطوات تحضير وعمل القدرة الخليلية الاصلية

وضع البصل والفلفل الأسود وورق اللورى والملح واللحم فى وعاء مناسب على النار والتقليب حتى تتشوح اللحم جيدا.

اضافة كمية مناسبة من الماء الى المكونات وتقلب ويغطى الوعاء حتى تغلى المكونات لمدة خمس دقائق.

تهدئة النار وتترك اللحم حتى تمام النضج.

طريقة تحضير الارز