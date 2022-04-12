طريقة تحضير عصائر رمضان الطبيعية صيام بدون عطش طريقة عمل قمر الدين والسوبيا

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عمر شويل - جدة طريقة تحضير عصائر رمضان الطبيعية العصائر خلال شهر الصيام تكون لها أهمية أكثر من المأكولات، وذلك لأن الشخص خلال الشمس والحر طول اليوم يعمل على فقد كمية كبيرة من الماء مما يجعله يشعر بالجفاف في أثناء الصيام، لذلك يجب عند الإفطار يحصل على كمية كافية من السوائل والماء، وأهم ما يعوض سوائل الجسم هي العصائر الطبيعية لذلك فهي مهمة للغاية، وإليكم اليوم موضوع غاية في الأهمية وهو طريقة تحضير عصائر رمضان الطبيعية صيام بدون عطش.

طريقة تحضير عصائر رمضان الطبيعية طريقة عمل عصير قمر الدين في رمضان للشيف حسن

عصير قمر الدين من العصائر الأساسية في جميع المنازل خلال شهر رمضان، وذلك بسبب طعمه اللذيذ، ويتم تحضيره بطريقة سهلة وسريعة جدًا، كمية من قمر الدين حسب الرغبة أو حسب الكمية التى تحضرينها، والسكر حسب رغبتك ملعقة من ماء الزهر ويعتبر اختياري، وكمية من الماء.

علينا الآن أن نغسل قمر الدين جيدًا وننظفه، ثم نضعه في كمية من الماء الدافيء وليس البارد ويجب أن تتناسب كمية الماء مع كمية قمر الدين، يتم نقعه في الماء الدافيء مدة لا تقل عن 24 ساعة، وبعدها نضع عليه السكر وماء الزهر ويكون جاهز للتقديم بعد تقليبه جيدًا نضعه في الكاسات الخاصة بالتقديم.

طريقة عمل السوبيا في رمضان

السوبيا من المشروبات الجميلة جدًا والتي ننتظر رمضان لكي نتناولها ويتم تحضيرها بطريقة سهلة جدًا كما يلي:

علينا أن نحضر بعض المقادير اللازمة لتحضير السوبيا وهي 1 كوب من اللبن، 1.5 كوب من الماء، 5 معالق من السكر، 5 معالق من الحليب المجفف، 5 قطرات من جوز الهند السائل.

نحضر وعاء ونضع فيه السكر واللبن المجفف والفانيليا ثم يتم التقليب بشكل جيد.

نضع الحليب تدريجيا مع التقليب ونضع جوز الهند ونقلب ببطء.

نقوم بوضع الماء ونقلب تدريجيًا.

وفي هذه الحالة نكون قد أنهينا طريقة عمل السوبيا وتكون جاهزة للتقديم حيث توضع في كاسات التقديم بعد وضعها في الثلاجة حتى تبرد.

كان هذا المقال عن بعض الطرق السهلة والسريعة لبعض أنواع العصائر المميزة جدًا في شهر رمضان والمفضلة عند معظم الناس، أعاد الله علينا وعليكم رمضان بالخير واليمن والبركات.