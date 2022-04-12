نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعك العيد الناعم بالملبن بطعم رائع ولذيذ أحلى من الجاهز في المقال التالي
كعك العيد الناعم بالملبن ، من المخبوزات الجميلة الهش والناعمة التي يتم تجهيزها داخل المنزل بخطوات بسيطة وسهلة جداً، يرتبط تحضيرها بالأعياد والمناسبات السعيدة، حيث يزيد البحث خلال هذه الأيام عن طرق عمل الكعك داخل المنزل بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث يتشارك الأهل داخل المنزل عمل الكعك مع بعضهم البعض في الأعياد لذلك سوف نقدم لكم طريقة بسيطة لعمل الكعك الناعم بمكونات بسيطة داخل المنزل وغير مكلفة وبطعم رائع جداً ينافس كعك المحلات الجاهز ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام خطوات بسيطة جداً لعمل كعك العيد الناعم بالملبن.
مكونات عمل كعك العيد الناعم بالملبن
يتكون الكعك من مكونات بسيطة وسهلة هي كما يلي:ـ
- 1 كيلو دقيق أبيض.
- نصف كيلو سمن مذابة.
- كوب ونصف ماء دافئ.
- ملعقة صغيرة خميرة فورية جافة.
- 2 ملعقة كبيرة سكر أبيض.
- نصف كوب سمسم محمص.
- ملعقة صغيرة ريحة كعك.
للحشوة
- نصف كيلو ملبن مقطع.
- 2 ملعقة كبيرة سمن بلدي.
- 3 ملاعق كبيرة سمسم .
- ملعقة كبيرة ماء زهر حسب الرغبة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كعك العيد الناعم بالملبن بطريقة بسيطة هي كما يلى:-
- أولا نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع به السمن البلدي ونضعه على نار متوسطة ونتركه حتى يسخن تماماً.
- ثم نقوم بإذابة الخميرة والسكر في الماء الدافئ ونترك الخليط جانباً حتى يتفاعل وتظهر الفقاعات على الوجه.
- بعد ذلك نحضر وعاء كبير ويتم فيه وضع الدقيق ورائحة الكعك ونقلبهم جيداً.
- ثم نقوم بعمل حفرة في منتصف خليط الدقيق ونضع فيها السمسم، ثم نسكب السمن الساخن فوق السمسم.
- نبدأ بالتقليب بواسطة ملعقة خشبية حتى تختلط المكونات وتهدأ درجة حرارة الخليط.
- ثم نقوم بفرك الخليط بين كفين اليد حتى يصبح مثل فتات الخبز ونتركه حتى يبرد.
- نضيف مزيج الخميرة ونخلط المكونات مرة أخرى ونعجنها جيداً، حتى تتجانس ونحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- ثم نغطي العجين بكيس بلاستيك ثم نتركها لمدة ساعتين حتى تختمر في مكان دافئ.
طريقة تحضير الحشوة
- أثناء اختمار العجينة نقوم بإعداد الحشوة نحضر وعاء كبير ونضعه على نار متوسطة ونضع السمن ونتركه حتى يسخن تماماً
- ثم نرفع السمن من على النار ونضع فيه السمسم والملبن ونقلبهم جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً.
- نشكل الملبن على هيئة كرات صغيرة ثم توضع كرات الملبن في صينية مرشوشة بقليل من الدقيق.
- ثم نقوم بتشكيل العجينة السابقة بعد أن اختمرت جيداً على هيئة كرات متوسطة الحجم ثم نقوم بعمل تجويف بداخل كل كرة.
- نقوم بوضع كرة من الملبن داخل العجينة ونغلق عليها أطراف العجينة جيداً ونشكلها على شكل كرة.
- نضع كرة العجينة داخل قوالب الكعك ونضغط عليها قليلاً باليد ثم نخرجها من القوالب، ثم ترص في صينية فرن مدهونة بقليل من السمن.
- نترك الكعك في الصينية لمدة 20 دقيقة ليرتاح ويختمر مرة أخرى.
- ثم بعد ذلك نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم ندخل الكعك فرن ساخن لمدة تتراوح ما بين 15 إلي 20 دقيقة حتى تنضج ويصبح لونه ذهبي فاتح.
- نخرج الكعك الناعم بالملبن من الفرن ونتركه جانباً ليبرد تماماً، ثم نزين الكعك بالسكر البودرة ثم نقدمه مع المشروبات المفضلة بألف هنا وشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كعك العيد الناعم بالملبن بطعم رائع ولذيذ أحلى من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.