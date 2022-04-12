كعك العيد الناعم بالملبن بطعم رائع ولذيذ أحلى من الجاهز

كعك العيد الناعم بالملبن ، من المخبوزات الجميلة الهش والناعمة التي يتم تجهيزها داخل المنزل بخطوات بسيطة وسهلة جداً، يرتبط تحضيرها بالأعياد والمناسبات السعيدة، حيث يزيد البحث خلال هذه الأيام عن طرق عمل الكعك داخل المنزل بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث يتشارك الأهل داخل المنزل عمل الكعك مع بعضهم البعض في الأعياد لذلك سوف نقدم لكم طريقة بسيطة لعمل الكعك الناعم بمكونات بسيطة داخل المنزل وغير مكلفة وبطعم رائع جداً ينافس كعك المحلات الجاهز ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام خطوات بسيطة جداً لعمل كعك العيد الناعم بالملبن.

مكونات عمل كعك العيد الناعم بالملبن

يتكون الكعك من مكونات بسيطة وسهلة هي كما يلي:ـ

1 كيلو دقيق أبيض.

نصف كيلو سمن مذابة.

كوب ونصف ماء دافئ.

ملعقة صغيرة خميرة فورية جافة.

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض.

نصف كوب سمسم محمص.

ملعقة صغيرة ريحة كعك.

للحشوة

نصف كيلو ملبن مقطع.

2 ملعقة كبيرة سمن بلدي.

3 ملاعق كبيرة سمسم .

ملعقة كبيرة ماء زهر حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كعك العيد الناعم بالملبن بطريقة بسيطة هي كما يلى:-

أولا نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع به السمن البلدي ونضعه على نار متوسطة ونتركه حتى يسخن تماماً. ثم نقوم بإذابة الخميرة والسكر في الماء الدافئ ونترك الخليط جانباً حتى يتفاعل وتظهر الفقاعات على الوجه. بعد ذلك نحضر وعاء كبير ويتم فيه وضع الدقيق ورائحة الكعك ونقلبهم جيداً. ثم نقوم بعمل حفرة في منتصف خليط الدقيق ونضع فيها السمسم، ثم نسكب السمن الساخن فوق السمسم. نبدأ بالتقليب بواسطة ملعقة خشبية حتى تختلط المكونات وتهدأ درجة حرارة الخليط. ثم نقوم بفرك الخليط بين كفين اليد حتى يصبح مثل فتات الخبز ونتركه حتى يبرد. نضيف مزيج الخميرة ونخلط المكونات مرة أخرى ونعجنها جيداً، حتى تتجانس ونحصل على عجينة طرية ومتماسكة. ثم نغطي العجين بكيس بلاستيك ثم نتركها لمدة ساعتين حتى تختمر في مكان دافئ.

طريقة تحضير الحشوة