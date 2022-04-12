نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى كريم تفتيح البشرة بالنشا وماء الورد لبشرة منورة وخالية من التجاعيد والتصبغات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة وإعادة جمالها وإشراقها، حيث تعتبر البشرة من أهم مميزات الجمال التي تتحلى بها الفتاة، وتبحث باستمرار عن كريمات أو وصفات طبيعية للتخلص من بقع الداكنة وتصبغات البشرة نهائياً، لذلك نقدم لكم وصفة تتكون من النشا التي تعتبر أحد المكونات التي تدخل في وصفات تفتيح البشرة، كما تجد ماء الورد الذي يعرف منذ عدة يتميز أنه يساعد على إعادة نضارة وحيوية البشرة، ومن خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم كافة التفاصيل.

طريقة عمل كريم النشا وماء الورد

يمكنك معرفة طريقة عمل كريم النشا وماء الورد من خلال المكونات والخطوات التالية:

المكونات:

ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة عمل كريم النشا وماء الورد من خلال الآتي:

نحضر وعاء ونضع به النشا مع ماء الورد، ونقلبهم جيداً.

نضع هذا الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

يغسل الوجه بعد ذلك بالماء الفاتر للتخلص من الخليط.

يفضل تكرار هذه الوصفة يومياً للحصول على أفضل النتائج.

كريم النشا وجونسون

تعد هذه واحدة من أقوى الخلطات الطبيعية والفعالة في التفتيح، فقط أحضري ملعقة من الكريم جونسون أو نيفيا أو المتوفر لديكي، اخفقي معه ملعقة من النشا وقلبي المكونات جيداً حتى تتجانس، افردي الخليط على بشرتك وعلى اليدين والرقبة ويترك لمدة نصف ساعه ثم يغسل، ومع التكرار سوف تلاحظي الفرق.

فوائد كريم النشا وماء الورد

يوجد الكثير من الفوائد التي توجد بكريم النشا وماء الورد ويمكنك معرفتها من خلال الآتي:

تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة.

إزالة التصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

ترطيب البشرة وحمايتها من التجاعيد.

إزالة طبقة الجلد الميت.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة وإزالة آثار الحبوب والكلف، وتعتبر هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي تستخدم لإعادة إشراقه البشرة، بالإضافة إلى أنها من الوصفات السهلة والبسيطة التي يتوفر مكوناتها في كل بيت، لذلك يمكنك استخدامها باستمرار دون الحاجة إلى استخدام مستحضرات التجميل، وسوف تلاحظين الفرق في فترة بسيطة وتصبح بشرتك صافية وناعمة ونضارة تجذب الأنظار إليها.