نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل برياني الدجاج بالطريقة الهندية الأصلية ألذ طعم وأسهل تحضير في المقال التالي

يعتبر الدجاج من الوجبات الشهية الغنية بالبروتين والكالسيوم والفسفور التي تمد الجسم بالطاقة والغذاء المطلوب وسوف نتناول في هذا المقال طريقة عمل الدجاج البرياني على الطريقة الهندية بدلًا من شرائه من الخارج بأسهل الطرق وأقل المقادير المتواجدة لدى كل منزل. المكونات المطلوبة لعمل الدجاج البرياني. دجاجة كاملة أو نصف حسب عدد الأفراد.

ملعقة صغيرة من الهيل عبارة عن إحدى التوابل الهندية.

حوالي ملعقة صغيرة من القرنفل.

كما أنه نحتاج إلى إضافة نصف ملعقة صغيرة من الببريكا.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة حسب الرغبة.

مكعب من المرقة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة صغيرة من التوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ملعقة من الميونيز.

ملعقة صغيرة من الزعتر والزنجبيل. طريقة تجهيز الدجاج البرياني. نقوم بغسل الفرخة جيدًا بالملح والخل والليمون.

نقوم بخلط تلك البهارات مع بعضها البعض ونقوم بتتبيل الفراخ ونتركها لمدة نصف ساعة إلى ساعتين حتى تتشرب الدجاج جميع البهارات ويمكن إضافة نصف كوب من الحليب.

نقوم بدهن الصينية ووضع الدجاجة ونقطع عليها شرائح البصل ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

تجهيز الأرز.

تجهيز الأرز. نقوم بغسل الأرز وتصفيته من الماء وتجفيفه.

نقوم بتسخين الزيت ونضعه على النار ونقوم بتحمير القليل من الأرز مع التقليب ثم نضيف إليه باقي الأرز مع التقليب

نضيف الشوربة إلى الأرز أو الماء المغلي مع إضافة مكعب مرقة خضروات.

نقوم بتغطية الإناء مع نار هادئة إلى أن يستوي الأرز نقوم بوضع الدجاج على سطح الأرز مع تقديم بجانبه الطحينة والبطاطس.

وبذلك نحصل على أشهى دجاج برياني بالطريقة الهندية بأقل المقادير وأقل المكونات وبطريقة صحية وموفرة. عمر شويل - جدة طريقة عمل برياني الدجاج بالطريقة الهندية الأصلية ألذ طعم وأسهل تحضير - ثقفني

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