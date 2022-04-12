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يعتبر البيض من الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من البروتين والكالسيوم ويحتوي البيض على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات المفيدة للجسم والتي يحبها الأطفال والكبار علاوة على دخول البيض في العديد من الوجبات نظرًا لأنه يعطي لكثير من الأطعمة النكهات المميزة وسوف نتناول في هذا المقال الطرق الخاطئة لسلق البيض والتي يمكن أن تلحق الضرر بالإنسان. الطرق الخاطئة لسلق البيض هناك العديد من الأوساخ التي توجد على القشرة الخارجية فبعض ربات المنازل تقوم بسلق البيض بدون غسله مما يجعل هذا الأوساخ تتفاعل مع البيضة نفسها وتلحق بالإنسان الضرر حيث إنها يمكن أن تسبب جرثومة المعدة وأمراض كثيرة أخرى. عند سلق البيض تتسرع بعض ربات المنازل وتقوم بالأغلاق عن البيض سريعًا فتقوم بسلقه خلال دقيقتين إلى ٥ دقائق فقط وهذا يجعل البيضة نية ويمكن أن يسبب ذلك الكثير من أنواع البكتيريا مثل السالمونيلا ويمكن أن تسبب السل وتلحق الضرر الكبير للإنسان حيث تسبب السالمونيلا فقدان في الوزن والشعور بالغثيان وآلام في المعدة علاوة على أن مرض السل الذي ينتقل عن طريق البيض يمكن أن يسبب فقدان في الوزن ينتهي بالموت. قد تخطأ أيضًا بعض ربات المنازل في سلق البيض وتقوم بسلقه لفترة أطول من اللازم مما يفقد ذلك القيمة الغذائية للبيض. الطرق الصحيحة لسلق البيض. نقوم بسلق البيض لمدة حوالي ١٠ دقائق لا تزيد ولا تقل عن ذلك.

نقوم بسلق البيض في كمية كافية من الماء حتى لا يجف الماء.

نقوم بغسل البيض قبل سلقه حتى نتأكد من إزالة جميع الجراثيم الموجودة على القشرة الخارجية.

عند وجود أي سواد في البيضة من الداخل أو أي نقط من الدم يجب التخلص من البيضة على الفور ولا نخاطر بذلك. عمر شويل - جدة احذري سلق البيض بهذه الطريقة الخاطئة على السحور.. يدمر الكبد وقد يؤدي إلى الوفاة - ثقفني

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