أفضل طريقة لتحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل بطريقة الشيف حسن

واستمراركيكة الشوكولاتة من أفضل أنواع الكيكات والمحببة كثيرا خصوصًا بالنسبة للأطفال، و لمحبي الشوكولاتة، حيث يوجد أنواع كثيرة ومختلفة من الكيكات، مثل كيكة الشوكولاتة، وكيكة البرتقال، وكيكة اليوسفي، و كيكة البسبوسة، وأنواع كثيرة، ولكن بعض الأشخاص يفضلون كيكة الشوكولاتة على الأنواع المختلفة من الكيكات، فهي خفيفة وسهلة ولذيذة، ويمكن تشكيل شكلها بأشكال وألوان مختلفة لكسر لونها البني، والغير مفضل في الشكل بالنسبة الأشخاص، وتقوم السيدات ومحبين الكيكة عن البحث عن طريقة تحضير كيكة الشوكلاتة وخصوصًا بطريقة الشيف حسن، حيث يوجد عدد من النساء والأشخاص، لا يثقون في عمل أي وصفة من أي شخص إلا الشيف حسن، حيث جميع وصفات الشيف حسن ناجحة بنسبة مائة في المائة، فجميع وصفاته مجربة، وتنال إعجاب الجميع، كما يقوم بمشاهدة برنامجه التلفزيوني عدد كبير من الأشخاص محبي الطبخ.

مكونات تحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل

عدد اثنين كوب من الدقيق متعدد الاستخدام.

كوبان سكر أبيض ناعم.

عدد خمس بيضات كبيرة الحجم.

كوب واحد من الزيت.

كوب ماء.

ملعقتين كبيرة من الكاكاو البودرة.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

مقدار نصف كوب من صوص الشوكولاتة البيضاء.

نصف كوب من صوص الشوكولاتة البني.

ملعقة من الفانيليا.

أفضل طريقة لتحضير كيكة الشوكولاتة