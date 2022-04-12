نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لتحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل بطريقة الشيف حسن في المقال التالي
واستمراركيكة الشوكولاتة من أفضل أنواع الكيكات والمحببة كثيرا خصوصًا بالنسبة للأطفال، و لمحبي الشوكولاتة، حيث يوجد أنواع كثيرة ومختلفة من الكيكات، مثل كيكة الشوكولاتة، وكيكة البرتقال، وكيكة اليوسفي، و كيكة البسبوسة، وأنواع كثيرة، ولكن بعض الأشخاص يفضلون كيكة الشوكولاتة على الأنواع المختلفة من الكيكات، فهي خفيفة وسهلة ولذيذة، ويمكن تشكيل شكلها بأشكال وألوان مختلفة لكسر لونها البني، والغير مفضل في الشكل بالنسبة الأشخاص، وتقوم السيدات ومحبين الكيكة عن البحث عن طريقة تحضير كيكة الشوكلاتة وخصوصًا بطريقة الشيف حسن، حيث يوجد عدد من النساء والأشخاص، لا يثقون في عمل أي وصفة من أي شخص إلا الشيف حسن، حيث جميع وصفات الشيف حسن ناجحة بنسبة مائة في المائة، فجميع وصفاته مجربة، وتنال إعجاب الجميع، كما يقوم بمشاهدة برنامجه التلفزيوني عدد كبير من الأشخاص محبي الطبخ.
مكونات تحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل
- عدد اثنين كوب من الدقيق متعدد الاستخدام.
- كوبان سكر أبيض ناعم.
- عدد خمس بيضات كبيرة الحجم.
- كوب واحد من الزيت.
- كوب ماء.
- ملعقتين كبيرة من الكاكاو البودرة.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر.
- مقدار نصف كوب من صوص الشوكولاتة البيضاء.
- نصف كوب من صوص الشوكولاتة البني.
- ملعقة من الفانيليا.
أفضل طريقة لتحضير كيكة الشوكولاتة
- نقوم بوضع البيض في المضرب الكهربائي وعليه الفانيليا، وضرب البيض، بعد ذلك نضيف إليه كوبان السكر الأبيض وتقليب البيض والسكر، ويتكون خليط كريمي.
- بعد ضرب البيض والسكر والفانيليا، وتكوين خليط وذوبان السكر في البيض، نقوم بإضافة الزيت ورشة من الملح، وكوب الماء، و استمرار الخفق، حتى يتم تجانس المكونات معًا.
- نقوم بإضافة الكاكاو إلى خليط المكونات السائلة في الخلاط وضربه جيدًا، حتى يتجانس مع المكونات، أو يتم وضعه على الدقيق والمكونات الجافة.
- يتم نخل الدقيق في وعاء العجن، ونقوم بإضافة البيكنج بودر وتقلب معه، ثم نقوم بإضافة المكونات التي تم تحضيرها في المضرب أو في الخلاط، ونقوم بعجن العجينة حتى نحصل على عجينة شبه سائلة.
- نقوم بصب العجينة في قالب التسوية، والمجهز بزيت أو برشة من الدقيق، ونقوم بتسخين الفرن جيدًا ووضع العجينة في الفرن حتى تنضج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل طريقة لتحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل بطريقة الشيف حسن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.