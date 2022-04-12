مش هتبطلي تعمليها.. الكنافة بالمانجو على أصولها بمقادير مظبوطة وبطعم أحلي من محلات الحلواني

الكنافة من أنواع الحلوى المرتبط تحضيرها بشهر رمضان الكريم، ونحن الآن نعيش هذه الأيام بكل حب وفرحة وإيمان وذكر وقراءة قرآن، فكثرت التساؤلات عن طريقة تحضير الكنافة، وعلى وجه الخصوص الكنافة بالمانجو، لأن هناك الكثير من أنواع الكنافة المختلفة والمتنوعة، وكل شخص يتناول النوع الذي يريده، ونظرا لغلاء جميع الأسعار وبالأخص أسعار الحلوى، أصبح جميع النساء يفضلون تحضير الكنافة بالمانجو في البيت توفيرا للوقت والمال، كل ما يجب عليكِ فعله متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، مع العلم أننا سوف نقوم بشرح جميع أسرار وتكات المحلات الكبيرة. تابعونا.

مكونات عمل الكنافة بالمانجو

تعتبر الكنافة بالمانجو من أشهر الحلويات الرمضانية، لأنها مفيدة جدا للجسم، ومن المعروف أن الحلويات تقدم غالبا بعد صلاة التراويح، ونحن سوف نقدم الآن مكونات الكنافة بالمانجو:

كيلو إلا ربع من الكنافة الطازجة.

ثلاث ملاعق من السكر البودر.

ربع كوب من السمن البلدي السائح.

القليل من الزيت.

مكونات الحشوة الداخلية:

نصف كيلو من المانجو.

كوب إلا ربع من الكريم شانتيه.

مقدار كوب إلا ربع من السكر البودر.

ملعقة ونصف من القشطة.

كوب من الحليب المثلج.

كوب من الماء.

نصف علبة من جيلي المانجو.

طريقة تحضير الكنافة بالمانجو

قبل البدء في تنفيذ الخطوات يجب وضع الكنافة في الفريزر لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات حتى تتجمد ويسهل فرمها في الخلاط: