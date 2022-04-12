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المحشي من الأكلات المفضلة لدى الجميع وتتعدد أنواع المحاشي ما بين الكرنب والباذنجان والكوسة وورق العنب وغيرها ولكن محشى ورق العنب أحد أهم الأنواع التي لا يستطيع الكبار أو الصغار مقاومتها إلى جانب أنه يحتوى على الكثير من العناصر الهامة المفيدة للجسم مثل الكربوهيدرات والتي تمد الجسم بالطاقة. كيفية تحضير ورق العنب الشهي يمكن تحضير ورق العنب بخطوات بسيطة وسهلة ولكن أولا يجب معرفة كيفية عمل حشوة ورق العنب وهى:

مكونات ورق العنب: الأرز الأبيض كيلو واحد.

ورق العنب المغسول ومسلوق كيلو.

عصير طماطم كيلو.

الشبت المفروم حزمة.

الكزبرة المفرومة حزمة.

البقدونس المفروم حزمة.

أتنين مكعب مرقة دجاج.

البصل أتنين حبة متوسطة الحجم.

الشوربة الساخنة أربع أكواب.

يرفع على النار إناء عميق به القليل من الزيت ويوضع البصل المفروم ويقلب حتى يأخذ اللون الذهبى .

ثم يضاف إليه الطماطم وتترك حتى الغليان ثم يضاف مرقة الدجاج والأرز الأبيض المغسول ويقلب ثم يضاف الشبت والبقدونس والكزبرة المفرومة مع التقليب.

بعد ذلك يرفع من على النار ويترك حتى يهدأ قليلا ثم يتم حشو ورق العنب به. طرق لف ورق العنب توجد العديد من الطرق السهله للف ورق العنب مع مراعاة وضع الطرف الخشن من الداخل والطرف الناعم من الخارج:

المشط: تفرد ورقة العنب على قطعة جلاد بلاستيكي على سطح مسطح ثم توضع الحشوة بداخلها و يثنى طرف ورقة العنب ويسحب الورقة مع وضع المشط أسفل الكيس عند السحب.

المشط: تفرد ورقة العنب على قطعة جلاد بلاستيكي على سطح مسطح ثم توضع الحشوة بداخلها و يثنى طرف ورقة العنب ويسحب الورقة مع وضع المشط أسفل الكيس عند السحب. الكيس: تعد طريقة سهلة وسريعة جدا للف كمية كبيرة من ورق العنب ونقوم بذلك بفرد ورقة العنب على كيس بلاستيكي نظيف وثنى طرف الورقة والجانبين وسحب الكيس مع الضغط وأصبح لديك أصابع ورق عنب متناسق وجميل وسريع. عمر شويل - جدة بكيس بلاستيك طريقة لف 5 كيلو ورق عنب في دقائق بدون ماكينة - ثقفني

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