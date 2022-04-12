الطريقة الصحيحة لعمل لقمة القاضي الذهبية المقرمشة مع أسرار نجاحها من اول مرة 

لقمة القاضي من الحلويات السهلة، وفي نفس الوقت من الحلوى الشرقي طيب المذاق، ومن المكن أن تبدع ربة المنزل في إعدادها وتزيينها لأطفالها لتكون أفضل من الجاهزة، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن أفضل المكونات التي من السهل أن تستخدم لعمل لقمة القاضي كما تباع بمحلات الحلوى، وعلى قدر كبير من الجودة حيث تبحث كل ربت البيوت عن سر قرمشتها من الخارج، وسر هشاشة قوامها من الداخل، وفيما يلي من تلك الفقرات القادمة نعرض أهم المعلومات الأساسية عن المكونات والطريق واجبة الاتباع للتحضير.

مكونات عمل لقمة القاضي المقرمشة

من الممكن أن تبدئي في لتحضير لتلك لنوعية من الحلوى إذا ما قد توفرت كل المقادير الجاري ذكرها بالتفصيل من خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة وتعتبر تلك الطريقة من الطرق السريعة جدا والتي تعمل على توفير أفضل حلوى من لقمة القاضي، وتقديمها لأفراد أسرتك فتكون صحية أكثر وبمذاق مميزة مع إمكانية التزيين بسكر البودرة أو الشربات أو النوتيلا، أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدميها لعمل لقمة القاضي ما يلي في النقاط القادمة:

كوبان دقيق أبيض.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة خميرة جافة أو طازجة.

كوب صغير من الماء الفاتر.

ملعقة بيكينج بودر.

شربات ثقيل.

زيت غزير.

طاسة عميقة.

طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة

من الممكن أن تقومي بإعداد لقمة القاضي باتباع ما يأتي في تلك الخطوات بالنقاط القادمة: