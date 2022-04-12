نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير بلح الشام المقرمشة من الخارج وهشة من لداخل بطريقة سهلة وبسيطة وطعم ولا احلي في المقال التالي
يعد بلح الشام أحد الحلويات الشرقية التي بعشقها العرب بوجه عام ويفضل الناس عملها دون غيرها في رمضان لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من السكريات مما يجعلها مصدر للطاقة وأصبحت الكثير من السيدات هذه الأيام تبحث في مواقع البحث عن طرق عمل بلح الشام المقرمش الشهي مثل الجاهز وهذا ما ستقدمه في مقالنا اليوم.
طريقة عمل بلح الشام
ببعض المكونات البسيطة والمتوفرة في جميع المنازل يمكن إعداد نوع مميز من الحلويات ويمد الجسم بالطاقة وخاصة في رمضان وهو بلح الشام:
- الدقيق مقدار أتنين كوب.
- الماء مقدار أتنين كوب.
- الزيت أتنين ملعقة كبيرة.
- البيض أتنين حبة.
- النشا ملعقة كبيرة.
- البيكينج بودر ملعقة صغيرة.
- رشه ملح.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
خطوات تحضير بلح الشام
يمكن وبكل سهولة تحضير بلح الشام خطوة بخطوة معا سوف نعرف كيفية عمل بلح الشام:
- في وعاء على النار توضع كمية الماء وملعقتين الزيت ويترك حتى الغليان.
- في تلك الأثناء يوضع الدقيق والنشا والبيكنج بودر وذرة الملح في وعاء عميق ويقلبوا معا جيدا حتى يتجانس الخليط.
عند غليان الماء يرفع من على النار ويسكب فوق خليط الدقيق تدريجياً مع التقليب المستمر بملعقة خشبية.
- عندما يهدأ العجين قليلا يضاف إليه الفانيليا وحبتين البيض بدرجة حرارة الغرفة ويقلب الخليط حتى يختفي البيض تماما.
- يوضع العجين داخل كيس حلواني للتشكيل.
- يرفع على البوتجاز طاسة بها زيت عميق وتوضع بداخلها أصابع بلح الشام والزيت بارد ثم يشغل عليها النار حتى يأخذ بلح الشام اللون الذهبي الفاتح المميز.
- تخرج أصابع بلح الشام على مناديل مطبخ وتغلق النار ويترك الزيت حتى يبرد ثم تكرر نفس الخطوات مرة أخرى.
يوضع بلح الشام في الشربات المكون من أتنين كوب سكر وكوب ماء وملعقة عصير ليمون وباكو فانيليا ويترك يغلى لمدة خمس دقائق ويبرد وتوضع به أصابع بلح الشام وتخرج وترص في طبق التقديم ويرش عليها جوز الهند وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحضير بلح الشام المقرمشة من الخارج وهشة من لداخل بطريقة سهلة وبسيطة وطعم ولا احلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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