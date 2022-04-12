تحضير بلح الشام المقرمشة من الخارج وهشة من لداخل بطريقة سهلة وبسيطة وطعم ولا احلي

يعد بلح الشام أحد الحلويات الشرقية التي بعشقها العرب بوجه عام ويفضل الناس عملها دون غيرها في رمضان لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من السكريات مما يجعلها مصدر للطاقة وأصبحت الكثير من السيدات هذه الأيام تبحث في مواقع البحث عن طرق عمل بلح الشام المقرمش الشهي مثل الجاهز وهذا ما ستقدمه في مقالنا اليوم.

طريقة عمل بلح الشام

ببعض المكونات البسيطة والمتوفرة في جميع المنازل يمكن إعداد نوع مميز من الحلويات ويمد الجسم بالطاقة وخاصة في رمضان وهو بلح الشام:

الدقيق مقدار أتنين كوب.

الماء مقدار أتنين كوب.

الزيت أتنين ملعقة كبيرة.

البيض أتنين حبة.

النشا ملعقة كبيرة.

البيكينج بودر ملعقة صغيرة.

رشه ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

خطوات تحضير بلح الشام

يمكن وبكل سهولة تحضير بلح الشام خطوة بخطوة معا سوف نعرف كيفية عمل بلح الشام: