ضاع عمرنا بقلى الباذنجان غلط باذنجان مقرمش وصحة بملعقة زيت واحدة

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الباذنجان من أهم الأكلات التي تحتوى على نسبة عالية من الحديد ويستخدم في علاج الانيميا وتقوم ربة المنزل بقلى الباذنجان فى الزيت مما يجعله يشرب الكثير من الزيت حتى بعد وضعه على مناديل مطبخ يظل محتفظ ببعض كمية من الزيت بداخله ولكن اليوم سوف نقدم طريقه مميزه لقلي الباذنجان بملعقة زيت واحدة دون شرب الكثير من الزيت وعلى كل ربة منزل معرفة تلك الطريقة للحفاظ على صحة أسرتها.
مكونات إعداد الباذنجان المقرمش
يمكن عمل باذنجان مقرمش وصحي بمجموعة بسيطة من المكونات مما تجعله لا يشرب كمية كبيرة من الزيت ملعقة واحدة في تلك الطريقة تكفى لقلي الباذنجان:
- أتنين ثمرة كبيرة من الباذنجان.
- الدقيق مقدار ملعقة كبيرة.
- النشا ملعقة واحدة.
- الشطة رشه خفيفة.
- الفلفل الأسود ملعقة صغيرة.
- التوابل رشه خفيفة.
- الخل ملعقة صغيرة.
- الثوم المفروم ملعقة صغيرة.
كيفية تحضير الباذنجان بملعقة زيت واحدة
- يمكن القيام بقلى الباذنجان بملعقة زيت واحدة ولن نحتاج إلى أكثر من ذلك وسوف يصبح لدينا باذنجان مقرمش وصحي ولا يضر صحة الإنسان ولا يسبب السمنة لأنه لا يحتوى على نسبة زيوت عالية.
- يغسل الباذنجان ويقطع شرائح طويلة أو مدورة حسب الرغبة.
- في وعاء عميق نضع جميع المكونات التالية التوابل والشطة والفلفل الأسود والنشا والدقيق وتقلب جميع المكونات جيدا حتى حتى تتجانس معا.
- توضع شرائح الباذنجان في الخل والثوم المفروم ناعم ثم تغمر في الخلطة السابقة .
- حتى تغطى الخلطة جميع جوانب الباذنجان.
- في صينية مدهونة بقليل من الزيت ترص جميع شرائح الباذنجان ويرش عليها نصف ملعقة صغيرة من الزيت.
- تدخل شرائح الباذنجان فرن البوتاجاز لمدة 20 دقيقة أو حتى تحمر وتأخذ اللون الذهبي الجميل.
- تخرج من الفرن وتوضع على مناديل مطبخ وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.
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