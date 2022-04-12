ضاع عمرنا بقلى الباذنجان غلط باذنجان مقرمش وصحة بملعقة زيت واحدة

الباذنجان من أهم الأكلات التي تحتوى على نسبة عالية من الحديد ويستخدم في علاج الانيميا وتقوم ربة المنزل بقلى الباذنجان فى الزيت مما يجعله يشرب الكثير من الزيت حتى بعد وضعه على مناديل مطبخ يظل محتفظ ببعض كمية من الزيت بداخله ولكن اليوم سوف نقدم طريقه مميزه لقلي الباذنجان بملعقة زيت واحدة دون شرب الكثير من الزيت وعلى كل ربة منزل معرفة تلك الطريقة للحفاظ على صحة أسرتها.

مكونات إعداد الباذنجان المقرمش

يمكن عمل باذنجان مقرمش وصحي بمجموعة بسيطة من المكونات مما تجعله لا يشرب كمية كبيرة من الزيت ملعقة واحدة في تلك الطريقة تكفى لقلي الباذنجان:

أتنين ثمرة كبيرة من الباذنجان.

الدقيق مقدار ملعقة كبيرة.

النشا ملعقة واحدة.

الشطة رشه خفيفة.

الفلفل الأسود ملعقة صغيرة.

التوابل رشه خفيفة.

الخل ملعقة صغيرة.

الثوم المفروم ملعقة صغيرة.

كيفية تحضير الباذنجان بملعقة زيت واحدة