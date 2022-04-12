نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلم كل النساء .. زيت الزيتون مع الموز يصنع المعجزة حتي لو العمر فوق 70 عاماً ! .. ( طريقة التحضير) في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد زيت الزيتون للنساء يعتبر زيت الزيتون من الزيوت المهمة التي تحتوي على مجموعة مركبة من الفيتامينات مثل فيتامين ب١٢ وب٦ ويعتبر الموز من الفواكه الشهية اللذيذة التي تحتوي على كثير من المعادن والمواد المفيدة للجسم فماذا يحدث عند خلط زيت الزيتون بالموز وسنتناول هذا بالتفصيل في هذا المقال.

فوائد زيت الزيتون بالموز.

يمكن استخدام خليط زيت الزيتون والموز ويمكن استخدامه على البشرة حيث يساعد ذلك الخليط حيث يعمل على التخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة. يمكن استخدام زيت الزيتون والموز كسكراب للوجه حيث يعمل على إزالة الجلد الميت ويعمل كمشقر للوجه. يساعد في تبييض الوجه وإعادة نضارته من جديد. يساعد كل من زيت زيتون والموز في تغذية الوجه ويمده بالفيتامينات للبشرة. يساعد هذا المزيج في القضاء على مسام البشرة السوداء والبيضاء. يستخدم كمضاد للأكسدة ويقلل من حساسية البشرة. يستخدم هذا الخليط في تقليل احمرار البشرة وحروق الشمس. يستخدم على اليدين حيث يساعد في تنعيم اليدين وإزالة خشونة اليدين. يستخدم كمنظف ومقوي للأظافر. يستخدم خليط الموز بالزيتون في إزالة التشققات الموجودة في كعب الرجلين. يمكن استخدام هذا الخليط للشعر وذلك حتى يساعد في إنبات الشعر ومنع تساقطه. يساعد في تقوية بصيلة الشعر ونمو الشعر في مقدمة الرأس ونموه من جديد. يساعد في التخلص من الشيب المبكر للشعر الذي أصبح من الأمور المزعجة لدى كثير من الأشخاص وخاصة الشيب الوراثي.

يشير خبراء الصحة أن أخذ ملعقة كبيرة أو اثنتين من زيت الزيتون البكر الممتاز يوميا بانتظام، أواستخدامه بمثابة زيت الطهي بدلا من الزيوت النباتية الأخرى يكون له أثر إيجابي على صحة قلبك، حيث أنه يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم وذلك بفضل مادة البوليفينول التي يحتوي عليها.

طريقة عمل زيت الزيتون بالموز

كما أنه في البداية نقوم بوضع ملعقتين من الزيت.

كما أن الخطوة التالية هي أن نقوم بضرب الموز في الخلاط نضع ملعقتين صغيرتين من الموز على زيت الزيتون.

وفيما بعد نضعهم على البشرة لمدة ١٥ دقيقة ونقوم بشطفه ونضعها مرتين في الأسبوع وسنلاحظ الفرق.

يمكن أن تسبب أنواع معينة من البكتيريا التي تعيش في معدتك قرحة في المعدة ، وقد ثبت أن زيت الزيتون يحارب البكتيريا الضارة ، وبعضها مقاوم للمضادات الحيوية لأن تناول 30 جرامًا فقط من زيت الزيتون البكر الممتاز يوميًا يمكن أن يقتل البكتيريا الضارة أقل من 14 يومًا يمكن أن تؤدي إضافة زيت الزيتون والأطعمة الأخرى التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية إلى نظامك الغذائي إلى تقليل الالتهاب في الجسم ، مما قد يساعد في منع أو علاج العديد من الأمراض الجلدية التي تسببها الالتهابات.

فوائد زيت الزيتون المتعددة

له تأثير وقائي فعال على الكبد لمرضى التهاب الكبد الوبائي سي. اشرب كوبًا من عصير الجريب فروت وملعقة من زيت الزيتون في الصباح ، حيث يمكن أن تحد من قدرة الفيروس C على التحرك وتدمير الخلايا السليمة. 5- يمكن أن يساعد تناول زيت الزيتون على معدة فارغة في إنقاص الوزن لأنه غني بحمض الأوليك الذي يذهب مباشرة إلى الأمعاء الدقيقة ويقلل الشهية والجوع ويتحول إلى هرمون “الأوليوإيثانولاميد” الذي يجعل الدماغ يشعر الشبع ويقلل من الشعور بالجوع.

زيت الزيتون يعتبر أحد أهم مستحضرات التجميل التي لا يمكن الاستغناء عنها الشعر والبشرة بوجه عام كما يمكن استخدامه في وجبات الطعام ولكن زيت الزيتون مثل العديد من المواد الطبيعية لها فوائد عديدة ويفيد الجسم جدا ولكن أيضا له أضرار وخاصة عند تناوله على الريق لذلك يجب استشارة طبيب قبل تناوله على معدة فارغة وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

وصفة زيت الزيتون لعلاج الشيب

التبييض من أولى علامات تقدم العمر السبب الأبرز هو توقف بصيلات الشعر عن تكوين مادة الميلانين وهي المادة المسؤولة عن إعطاء الشعر والجلد والعينين لونها الطبيعي هذا يسمح للشعر الجديد بالنمو بدون لون أو الكيراتين المادة الأساسية للشعر وهو مادة شفافة تبدأ نسبة الصبغة في الشعر في الانخفاض ونتيجة لذلك يفقد الشعر لونه تدريجيًا حتى يتحول إلى اللون الأبيض.

تخلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من زيت حبة البركة.

يتم وضع الخليط على فروة الرأس مع التدليك برفق.

يتم وضع المتبقي من الزيت على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة تقريباً، ويتم غسله بالماء الدافئ.

يستخدم الخليط مرتين خلال الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

بدلًا من الذهاب لصالون الشعر من وقت لآخر ، يمكنك استخدام زيت الزيتون لعمل مزيج منزلي لتنعيم شعرك فقط قومي بتسخين زيت الزيتون قليلًا ثم ضعيه على شعرك ودلكييه جيدًا لفي الشعر في كيس بلاستيكي لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه جيدًا لإزالة المظهر الدهني قومي بعمل هذه الوصفة بشكل أسبوعي لكي تحصلي على نتيجة فعالة وسريعة.