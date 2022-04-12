نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكات وأسرار طريقة عمل الباتيه باستخدام مكونات اقتصادية في المقال التالي
يعد الباتيه نوعاً من المخبوزات الشهيرة في العديد من دول العالم نظراً لمذاقه الرائع وقيمته الغذائية العالية كما أنه خفيف على المعدة، ويتم إعداده بطريقة خاصة حيث يتم لفه بشكل حلزوني وحشوه بالعيد من الحشوات المختلفة، ولهذا تبحث العديد من النساء عن طريقة إعداده في البيت لتقديمه على الإفطار إلى جانب الوجبات الأساسية، وفي هذا الصدد سنتعرف سوياً من خلال مقال طريقة عمل الباتيه في المنزل في خطوات سهلة باستخدام مكونات بسيطة تتواجد في كل منزل، وذلك ضمن خدمة الوصفات التي نأتيكم من خلالها بكل جديد في عالم الطعام.
مكونات عمل الباتيه
ويتميز الباتيه ببساطة المكونات التي تُستخدم في إعداده وإمكانية توافرها في كل بيت، وهي كالتالي.
- ثلاثة أكواب من الدقيق.
- ربع كوب من الزبدة.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب من الحليب.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- بيض، رشة من السمسم، ملعقة صغيرة من الخل للمعة الوجه.
طريقة تحضير الباتيه في المنزل
ويمكنكم الأن إعداد الباتيه في البيت والاستمتاع بمذاقه الرائع وذلك من خلال الخطوات التالية.
- اخلطي الزيت والزبدة والحليب والفلفل الأسود في قدر عميق ثم ارفعيه على النار وقلبي جيداً حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها ثم انزليه من فوق النار قبل أن يصل إلى درجة الغليان.
- احضري وعاء عميق ثم افرغي فيه الدقيق الأبيض وأضيفي إليه المزيج السابق مع العجن المستمر للمكونات حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.
- قومي بتغطية العجينة ثم ضعيها في مكان مظلم ورطي واتركيها ترتاح لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك قومي بفرد العجينة على سطح مستوي بعد رشه بالدقيق ثم قطعيها إلى قطع دائرية.
- قومي بوضع الحشوة التي ترغبين بها في العجينة ثم اغلقيها واضغطي على أطرافها باستخدام الشوكة حتى تتأكدي من عدم خروج الحشوة أثناء خبزها في الفرن.
- اخلطي البيض مع الخل في وعاء عميق ثم ادهني به وجه قطع الباتيه مع رش القليل من السمسم.
- رصي قطع الباتيه في صينية الخبز ثم ادخليها إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وانتظري حتى تكتسي قطع الباتيه باللون الذهبي ثم اخرجيها من الفرن.
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