تكات وأسرار طريقة عمل الباتيه باستخدام مكونات اقتصادية

يعد الباتيه نوعاً من المخبوزات الشهيرة في العديد من دول العالم نظراً لمذاقه الرائع وقيمته الغذائية العالية كما أنه خفيف على المعدة، ويتم إعداده بطريقة خاصة حيث يتم لفه بشكل حلزوني وحشوه بالعيد من الحشوات المختلفة، ولهذا تبحث العديد من النساء عن طريقة إعداده في البيت لتقديمه على الإفطار إلى جانب الوجبات الأساسية، وفي هذا الصدد سنتعرف سوياً من خلال مقال طريقة عمل الباتيه في المنزل في خطوات سهلة باستخدام مكونات بسيطة تتواجد في كل منزل، وذلك ضمن خدمة الوصفات التي نأتيكم من خلالها بكل جديد في عالم الطعام.

مكونات عمل الباتيه

ويتميز الباتيه ببساطة المكونات التي تُستخدم في إعداده وإمكانية توافرها في كل بيت، وهي كالتالي.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

ربع كوب من الزبدة.

نصف كوب من الزيت.

كوب من الحليب.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

بيض، رشة من السمسم، ملعقة صغيرة من الخل للمعة الوجه.

طريقة تحضير الباتيه في المنزل

ويمكنكم الأن إعداد الباتيه في البيت والاستمتاع بمذاقه الرائع وذلك من خلال الخطوات التالية.